Степанов дал ответ по поводу введения «черной» зоны карантина в Украине

В то время, как в Украине продолжает распространятся коронавирус и активно появляются слухи о введении новой "черной" карантинной зоны, в Министерстве здравоохранения опровергают эту информацию.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время своего брифинга.

По его словам, он очень удивлен, что в Украине так быстро распространяются такого рода "фейки".

Видео брифинга Максима Степанова по ситуации с противодействием распространению коронавирусной инфекции в Украине - YouTube.

Стоит напомнить, что ранее инфекционист Евгений Дубровский рассказал, почему нельзя принимать антибиотики при COVID-19.

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