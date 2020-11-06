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Степанов дал ответ по поводу введения «черной» зоны карантина в Украине

Степанов дал ответ по поводу введения «черной» зоны карантина в Украине
Обновлено 10:44 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В то время, как в Украине продолжает распространятся коронавирус и активно появляются слухи о введении новой "черной" карантинной зоны, в Министерстве здравоохранения опровергают эту информацию.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время своего брифинга.

По его словам, он очень удивлен, что в Украине так быстро распространяются такого рода "фейки".

Видео брифинга Максима Степанова по ситуации с противодействием распространению коронавирусной инфекции в Украине - YouTube.

Стоит напомнить, что ранее инфекционист Евгений Дубровский рассказал, почему нельзя принимать антибиотики при COVID-19.

Читайте также в материале "Телеграф": Известный украинский врач-инфекционист Евгений Дубровский объяснил, как отличить симптоматику гриппа и коронавируса, чтобы заранее не впадать в панику и понять, чем же ты на самом деле заболел.

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Все по теме:

Украина, Минздрав, Карантин, Максим Степанов, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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