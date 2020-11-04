Грипп или коронавирус? Врач назвал отличия симптомов

Известный украинский врач-инфекционист Евгений Дубровский объяснил, как отличить симптоматику гриппа и коронавируса, чтобы заранее не впадать в панику и понять, чем же ты на самом деле заболел.

На первом этапе симптомы коронавируса можно легко спутать с проявлениями гриппа, однако при гриппе все происходит намного быстрее. Самые яркие симптомы проявляются в первые дни – высокая температура, боль в мышцах и по всему телу, боль в горле, сухой кашель. Но эти симптомы постепенно на пятый-шестой день уменьшаются.

При коронавирусе все же наоборот. Болезнь «разгоняется» постепенно. В первый день заболевания вообще симптомы могут не проявляться. На второй-третий день может повыситься температура к 37 градусам, а вот симптомы потяжелее могут проявиться только под конец первой недели.

Врач также отметил, что Covid-19 не лечится так, как грипп. При коронавирусе запрещены препараты, которые принимают для лечения гриппа, и наоборот. В этой статье «Телеграфа» можно подробнее узнать о препаратах, которые ни в коем случаи нельзя принимать больным коронавирусом.

Евгений Дубровский успокаивает, при коронавирусе у нас есть время – в первые пять дней лечение симптоматическое, но нельзя принимать противовирусные, антибактериальные и гормональные препараты. И если врачи за это время устанавливают диагноз, то начинают лечение теми препаратами, которые не навредят.

Ранее, «Телеграф» писал, что информацию о профилактике коронавируса содой и аспирином опровергли.