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Врач объяснил, почему нельзя принимать антибиотики при коронавирусе

Врач объяснил, почему нельзя принимать антибиотики при коронавирусе
Обновлено 17:56 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

В связи с пандемией коронавируса в Украине практический каждый гражданин рискует заразится коварным COVID-19. Но не стоит сразу бежать сломя голову за антибиотиками, если заболевание только началось, ведь это может только ухудшить всю ситуацию.

Такое мнение озвучил инфекционист Евгений Дубровский на своей странице в Фейсбук.

По его словам, при COVID-19, как и при других вирусных заболеваниях, вся надежда и ожидание направлены на наш собственный иммунитет. Те, кто имеют мощный сбалансированный иммунитет в большинстве смогут самостоятельно перебороть болезнь.

А вот "те пациенты, которые в силу различных причин не могут похвастаться своим иммунитетом - попадают в определенную группу риска. Но это не значит, что они будут обязательно болеть трудно, хотя риск есть", - отмечает инфекционист.

Что не так с антибиотиками?

Во-первых, они никак не действуют на вирус. А прием антибиотика в ранней фазе коронавирусной болезни не просто ничего не даст, а только усугубит состояние больного.

"У каждого из нас в организме живут множество микроорганизмов - условно патогенных. При приеме антибиотиков начинается массовая гибель бактерий и высвобождения в ткани и кровь липополисахаридов. Эти и другие компоненты бактериальной стенки и внутреннее содержание бактерий служат дополнительным стимулом для миграции иммунных клеток в ткань легких. Все это приводит в нетозу и тромбообразованию. Отек легких усиливается. Состояние больного резко ухудшается", - говорит Дубровский.

Что же делать, когда быстро вылечится не получается?

"Связаться с врачем и по его рекомендациям пройти обследование. Общий анализ крови, С-реактивный белок, прокальцетонин и рентгенография легких - несложный перечень исследований, которые дадут ответ, принимать АБ или нет", - отметил инфекционист.

Он рекомендует эти обследования делать на 6-7 день болезни, при отсутствии положительной динамики. А если будет доказано наличие бактериального осложнения, уже тогда врач сможет подобрать необходимый антибиотик и определит схему приема.

Стоит отметить, что ранее Дубровский, рассказал о том, почему при COVID-19 запрещено употреблять противовирусные препараты.

Читайте также в материале "Телеграф": Главный врач львовской клиники "Биокурс" Тарас Жиравецкий решил расставить все точки над "и" в вопросе: убивают ли нас антибиотики?

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Антибиотики, Коронавирус, Covid-19, Евгений Дубровский.

Автор:

Телеграф
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