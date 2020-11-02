Врач рассказал, какие препараты категорически нельзя принимать больным коронавирусом

Известный украинский врач-инфекционист Евгений Дубровский, который недавно объяснил, почему при диагностике коронавируса нужно отдавать предпочтение обычной рентгенографии, рассказал о том, что при COVID-19 запрещено употреблять противовирусные препараты.

По словам врача, при гриппе или ОРВИ украинцы привыкли сразу принимать целую кучу лекарств, таких как Аминсин, Гропринозин, Амизон и другие препараты, которые почему-то должны бороться с инфекциями.

"Это не противовирусные препараты. Они просто усиливают нашу иммунную систему. При коронавирусе сейчас все врачи говорят, что они запрещены, потому что на кого-то оно подействует правильно, на кого-то совсем не подействует, а кому-то может нанести серьезный вред. Чтобы этого не было, эти лекарства - табу, запрещены. Противовирусные, иммуномодулирующые, иммуно-усиливающие препараты сейчас запрещены. Вообще", - заверил Дубровский.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский врач Тарас Жиравецкий назвал приблизительные строки окончания эпидемии в стране.