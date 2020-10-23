Рентген или КТ? Инфекционист пояснил, что лучше делать для выявления коронавируса

Почему инфекционисты отдают предпочтение обычной рентгенографии и в чем секрет и правильная тактика наблюдения таких вирусиндуцированных отеков? Об этом рассказал известный украинский инфекционист Евгений Дубровский на своей личной странице в Facebook.

Известно, что при коронавирусной болезни развивается отек легких. Это хорошо видно на КТ. Но помогает ли практическим врачам это обследование?

Дубровский пишет, что КТ - это высокоточный, качественный и чувствительный метод. На нем видно все: начиная от почти незаметных изменений на фоне вирусно-иммунного процесса в легких, и заканчивая удаленными мелкими метастазами. Но нужна ли такая точность при респираторном заболевании? Врач говорит, что нет: "Не нужна. Это мешает и запутывает в правильной оценке тяжести больного".

"Обычный рентген легких однозначно лучше", - пишет Евгений. "Почему? Потому рентгенография (Ro - сокращение) работает для нас как фильтр, что вырезает ненужную информацию. Мы видим только серьезные, важные для лечения моменты на картинке легких. Так, рентген не увидит незначительного отека легких".

Также инфекционист отметил, что учитывая, что изображение изменений в легких на КТ не поменяется в течение 1,5-2 месяцев, динамику на рентгене видно уже через 7-10 дней: "И кто теперь скажет, что Ro - устаревший и неэффективный метод? Это наше доступное и эффективное исследование, которое является чрезвычайно информативным".

Напоследок Дубровский посоветовал своим читателям не делать ошибок и не паниковать в это непростое время, а также слушать врачей и не заниматься самолечением.

Ранее "Телеграф" писал, что инфекционист Евгений Дубровский рассказал о причине отсутствия температуры у заболевших коронавирусом.