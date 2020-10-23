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Рентген или КТ? Инфекционист пояснил, что лучше делать для выявления коронавируса

Рентген или КТ? Инфекционист пояснил, что лучше делать для выявления коронавируса
Обновлено 22:16 Сегодня Телеграф Фото: facebook Евгения Дубровского

Почему инфекционисты отдают предпочтение обычной рентгенографии и в чем секрет и правильная тактика наблюдения таких вирусиндуцированных отеков? Об этом рассказал известный украинский инфекционист Евгений Дубровский на своей личной странице в Facebook.

Известно, что при коронавирусной болезни развивается отек легких. Это хорошо видно на КТ. Но помогает ли практическим врачам это обследование?

Дубровский пишет, что КТ - это высокоточный, качественный и чувствительный метод. На нем видно все: начиная от почти незаметных изменений на фоне вирусно-иммунного процесса в легких, и заканчивая удаленными мелкими метастазами. Но нужна ли такая точность при респираторном заболевании? Врач говорит, что нет: "Не нужна. Это мешает и запутывает в правильной оценке тяжести больного".

"Обычный рентген легких однозначно лучше", - пишет Евгений. "Почему? Потому рентгенография (Ro - сокращение) работает для нас как фильтр, что вырезает ненужную информацию. Мы видим только серьезные, важные для лечения моменты на картинке легких. Так, рентген не увидит незначительного отека легких".

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Также инфекционист отметил, что учитывая, что изображение изменений в легких на КТ не поменяется в течение 1,5-2 месяцев, динамику на рентгене видно уже через 7-10 дней: "И кто теперь скажет, что Ro - устаревший и неэффективный метод? Это наше доступное и эффективное исследование, которое является чрезвычайно информативным".

Напоследок Дубровский посоветовал своим читателям не делать ошибок и не паниковать в это непростое время, а также слушать врачей и не заниматься самолечением.

Ранее "Телеграф" писал, что инфекционист Евгений Дубровский рассказал о причине отсутствия температуры у заболевших коронавирусом.

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Все по теме:

Рентген, Коронавирус, КТ, Covid-19, Евгений Дубровский.

Автор:

Телеграф
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