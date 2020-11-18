Видео, как в порту под Одессой нашли кокаин на $4 млн в контейнере с бананами

В Одесской области 18 ноября, пограничники задержали партию американского кокаина. Брикеты с наркотиками общим весом 22,6 кг обнаружили в контейнере из Эквадора вместе с бананами.

Об этом сообщает пресс служба Госпогранслужбы.

"Правоохранители нашли 20 брикетов кокаина в морском порту "Южный". Наркотик был спрятан в вентиляционных люках контейнера с бананами. Стоимость этой партии по ценам "черного рынка" составляет 4 млн долларов США", - говорится в сообщении.

По статистике Госпогранслужбы, с начала этого года в морских портах Украины было обнаружено и задержано более 430 кг кокаина.

Напомним, в начале ноября Украину всколыхнула новость о Даше Шигаевой, которая по уверению Балийских властей, перевозила в домашней пастиле - наркотики.