"Бежал по переходу, держась за бок": новые детали и видео с места смертельной поножовщины в центре Киева

Во вторник, 8 декабря, в центре Киева возле входа на станцию метро "Майдан Незалежности" завязалась драка, в ходе один из участников конфликта получил ножевое ранение, в результате чего тот погиб.
В ходе оперативного расследования выяснилось, что погибший вместе с супругой отправлялись по переходу домой.
Об этом она рассказала следователям.
В переходи они увидели компанию знакомых и подошли поздороваться.
"Но в какой-то момент завязалась драка", - рассказала она.
Очевидцы драки видели, как мужчина сначала бежал по переходу, держась за бок, а потом упал. Приезда скорой он не дождался.