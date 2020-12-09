Скачать
Среда, 09.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Годовщина встречи Зеленского и Путина: что изменилось за это время и станет ли Донбасс вторым Приднестровьем
Годовщина встречи Зеленского и Путина: что изменилось за это время и станет ли Донбасс вторым Приднестровьем
Итоги дня 8 декабря: начало вакцинации от коронавируса в Британии, загадочная болезнь в Индии и протесты в Армении
Итоги дня 8 декабря: начало вакцинации от коронавируса в Британии, загадочная болезнь в Индии и протесты в Армении
У Путина есть два «бункера»? Как Кремль пытается скрыть местонахождение президента
У Путина есть два «бункера»? Как Кремль пытается скрыть местонахождение президента
Лига чемпионов: результаты матчей 8 декабря
Лига чемпионов: результаты матчей 8 декабря

"Бежал по переходу, держась за бок": новые детали и видео с места смертельной поножовщины в центре Киева

"Бежал по переходу, держась за бок": новые детали и видео с места смертельной поножовщины в центре Киева
Обновлено 07:38 Сегодня Телеграф

Во вторник, 8 декабря, в центре Киева возле входа на станцию метро "Майдан Незалежности" завязалась драка, в ходе один из участников конфликта получил ножевое ранение, в результате чего тот погиб.

В ходе оперативного расследования выяснилось, что погибший вместе с супругой отправлялись по переходу домой. 

Об этом она рассказала следователям. 

В переходи они увидели компанию знакомых и подошли поздороваться. 

"Но в какой-то момент завязалась драка", - рассказала она.

В известном ТРЦ Киева охрана избила парня без маски (видео)

Очевидцы драки видели, как мужчина сначала бежал по переходу, держась за бок, а потом упал. Приезда скорой он не дождался.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Убийство, Метро, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Трибунал для Лукашенко вполне вероятен, а вот с Путиным будет сложнее, - политолог
02 Вокруг валяются кости: в Запорожской области мужчина осквернил древнее кладбище (видео)
03 "Перестал даже пытаться": в США раскритиковали последние дни президентства Трампа
04 "Еще тот производитель смертельно-опасных смесей": где Россия хочет выпускать "Спутник" в Украине
05 В известном ТРЦ Киева охрана избила парня без маски (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Доллар и евро опустились до важного психологического порога: курс валют на 9 декабря
Доллар и евро опустились до важного психологического порога: курс валют на 9 декабря
&quot;Еще тот производитель смертельно-опасных смесей&quot;: где Россия хочет выпускать &quot;Спутник&quot; в Украине
"Еще тот производитель смертельно-опасных смесей": где Россия хочет выпускать "Спутник" в Украине
Отставки Пашиняна хотят жители более 200 населенных пунктов: появилась карта
Отставки Пашиняна хотят жители более 200 населенных пунктов: появилась карта
Какой праздник 9 декабря: народные приметы и запреты
Какой праздник 9 декабря: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь