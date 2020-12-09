"Бежал по переходу, держась за бок": новые детали и видео с места смертельной поножовщины в центре Киева

Во вторник, 8 декабря, в центре Киева возле входа на станцию метро "Майдан Незалежности" завязалась драка, в ходе один из участников конфликта получил ножевое ранение, в результате чего тот погиб.

В ходе оперативного расследования выяснилось, что погибший вместе с супругой отправлялись по переходу домой.

Об этом она рассказала следователям.

В переходи они увидели компанию знакомых и подошли поздороваться.

"Но в какой-то момент завязалась драка", - рассказала она.

Очевидцы драки видели, как мужчина сначала бежал по переходу, держась за бок, а потом упал. Приезда скорой он не дождался.