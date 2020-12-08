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В известном ТРЦ Киева охрана избила парня без маски (видео)

В известном ТРЦ Киева охрана избила парня без маски (видео)
Обновлено 21:50 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В Киеве охранники ТРЦ "Ocean Plaza" избили парня, предположительно, за то что тот носил шарф вместо маски. 

Видео появилось в Телеграм-канале KIEVMAP. 

Как видно на кадрах, охранник толкнул парня в торону выхода, но тот столкнулся с рамками металлодетектора, повалив их на пол. После этого парня сбили с ног. 

Однако в комментариях к записи пользователи отметили, что перед этим парень толкнул охранника, а затем что-то бросил в лицо другой охраннице. 

"Зачем махать руками в сторону женщины?", - пишут в комментариях.

Впрочем, нашлись и те, кто встал на сторону парня. 

Также у пользователей возникли вопросы к поведению охранников.

Как сообщалось ранее, в Киеве водитель троллейбуса подрался с пассажиром из-за отсутствия маски. 

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Все по теме:

Киев, Драка, Ocean Plaza.

Автор:

Телеграф
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