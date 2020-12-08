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Водитель киевского троллейбуса подрался с пассажиром из-за маски: очевидцы показали видео

Водитель киевского троллейбуса подрался с пассажиром из-за маски: очевидцы показали видео
Обновлено 10:50 Сегодня Телеграф Фото: скриншот

В Киеве между водителем троллейбуса и пассажиром произошла драка из-за отсутствия маски. 

Видео размещено на канале "Вартові Еспресо" .

Очевидец снял на видео, как пассажир зашел в переднюю дверь троллейбуса со своей собакой и без маски. Водитель это заметил и остановил его на входе.

На видео слышно, что водитель говорит выйти из салона, поскольку пассажир все равно никуда не поедет в таком виде.

Пассажир набросился на водителя троллейбуса и несколько раз ударил его по голове. В ответ водитель троллейбуса избил пассажира и удерживал его до прибытия полиции.

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Отметим, это уже не первый подобный случай. Так, в Киеве на остановке Василия Мухи девушка пыталась попасть в трамвай без маски, но кондуктор и пассажиры вытолкнули пассажирку ногами.

А на Волыне, в автобусе "Ковель-Луцк" две пассажирки устроили разборки, которые впоследствии переросли в драку. Их причиной стало отсутствие маски на лице у одной из оппоненток.

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Все по теме:

Киев, Драка, Троллейбус, Маска.

Автор:

Телеграф
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