Водитель киевского троллейбуса подрался с пассажиром из-за маски: очевидцы показали видео

В Киеве между водителем троллейбуса и пассажиром произошла драка из-за отсутствия маски.

Видео размещено на канале "Вартові Еспресо" .

Очевидец снял на видео, как пассажир зашел в переднюю дверь троллейбуса со своей собакой и без маски. Водитель это заметил и остановил его на входе.

На видео слышно, что водитель говорит выйти из салона, поскольку пассажир все равно никуда не поедет в таком виде.

Пассажир набросился на водителя троллейбуса и несколько раз ударил его по голове. В ответ водитель троллейбуса избил пассажира и удерживал его до прибытия полиции.

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Отметим, это уже не первый подобный случай. Так, в Киеве на остановке Василия Мухи девушка пыталась попасть в трамвай без маски, но кондуктор и пассажиры вытолкнули пассажирку ногами.

А на Волыне, в автобусе "Ковель-Луцк" две пассажирки устроили разборки, которые впоследствии переросли в драку. Их причиной стало отсутствие маски на лице у одной из оппоненток.