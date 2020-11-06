Девушку без маски ногами выталкивали из трамвая: видео инцидента обсуждают в сети

В Киеве на остановке Василия Мухи девушка пыталась попасть в трамвай, но кондуктор и пассажиры ее не пускали.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Киев оперативный.

Утверждается, что женщина была без средств защиты, а именно маски, поэтому ее и не хотели пропускать в транспорт.

Пользователи сети отреагировали на этот инцидент неоднозначно.

Одни призывали быть добрее друг к другу в нелегкое время, другие же отмечали, что девушку еще должны были бы оштрафовать и только тогда бы возможно она бы впредь носила маску.

Также один из пользователей объяснил, почему в этой ситуации каждый пассажир в каком-то роде "проиграл".

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