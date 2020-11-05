Скачать
Четверг, 05.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Кто для Украины лучше - Байден или Трамп?
Кто для Украины лучше - Байден или Трамп?
Уроженка Украины впервые избрана в Конгресс США
Уроженка Украины впервые избрана в Конгресс США
Пациенты дышат кислородом в приемном отделении: врач рассказал о ситуации в харьковской инфекционке
Пациенты дышат кислородом в приемном отделении: врач рассказал о ситуации в харьковской инфекционке
Заря - АЕК: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Заря - АЕК: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Пациенты дышат кислородом в приемном отделении: врач рассказал о ситуации в харьковской инфекционке

Пациенты дышат кислородом в приемном отделении: врач рассказал о ситуации в харьковской инфекционке
20:57 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Коронавирус набирает обороты и поражает все больше и больше украинцев. Так, по состоянию на 5 ноября, только в Харьковской областной инфекционной больнице находятся 290 пациентов, из которых 12 - в реанимации, а само лечебное заведение загружено на 100 процентов. Из-за этого врачам приходится принимать порой сложные решения.

Об этом рассказал директор медучреждения Павел Нартов.

По его словам, сама больница рассчитана на 290 пациентов. Таким образом только поступившие пациенты находятся в приемном отделении где и дышат с помощью кислородных концентраторов, пока не "освободится койка".

Кроме этого, в обычных отделениях находятся 26 аппаратов ИВЛ.

"У нас также 107 точек доступа к кислороду магистральному, больше 40 аппаратов кислородной поддержки, то есть кислородных концентраторов. От этой бочки питаются аппараты ИВЛ и кислородная магистраль. Сейчас у нас есть 67 кислородных точек. И за счет детской больницы 40. Концентраторы питаются за счет электроэнергии", - рассказал Нартов.

В то время, когда прибывают новые пациенты, а все койки заняты, "скорая" отвечает за принятие решения, с помощью какого кислородного оборудования каждый будет дышать. Если мест нет в палате, больной временно находится в приемном отделении.

"К нам доставляют больных, если у них низкий уровень сатурации (это - ниже 93%), в том случае, когда у нас есть свободные кровати кислородные. Если их нет, у нас есть в приемном отделении кислородный концентратор, через который они дышат", - отмечает директор больницы.

По его словам, медики наблюдают за больными и если появляются те, которые могут самостоятельно дышать, их просто освобождают из кислородной точки или концентратора. А тех больных, которые находятся в приемном отделении, госпитализируют и подключают к освободившейся кислородной точке.

Стоит напомнить, что в Украине, после очередного установления в Украине рекорда коронавируса COVID-19 5 ноября, число новых случаев только продолжит увеличиваться.

Читайте также в материале "Телеграф": Почему при коронавирусе не стоит сразу бежать сломя голову за антибиотиками.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Харьков, Коронавирус, Covid-19, Інфекціоніст.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин "распадается" на части? Странность в поведении президента России озадачила сеть
02 Вышедший из «бункера» Путин взволновал россиян своим видом
03 «Президент» Карабаха сбежал в Ереван: озвучен прогноз по войне Азербайджана с Арменией
04 Месси надолго запомнит 18-летнего вратаря Динамо: лучшие сейвы Нещерета (видео)
05 "Мы пришли сюда поесть, а не слушать ваши темы про войну": волонтер рассказала о перепалке в киевском кафе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Врач объяснил, почему нельзя принимать антибиотики при коронавирусе
Врач объяснил, почему нельзя принимать антибиотики при коронавирусе
Зеленский уволил глав ОГА в трех областях
Зеленский уволил глав ОГА в трех областях
Трамп требует остановить подсчет голосов
Трамп требует остановить подсчет голосов
Неадекватный мужчина оставил без света часть Киева (видео)
Неадекватный мужчина оставил без света часть Киева (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь