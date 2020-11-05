Пациенты дышат кислородом в приемном отделении: врач рассказал о ситуации в харьковской инфекционке

Коронавирус набирает обороты и поражает все больше и больше украинцев. Так, по состоянию на 5 ноября, только в Харьковской областной инфекционной больнице находятся 290 пациентов, из которых 12 - в реанимации, а само лечебное заведение загружено на 100 процентов. Из-за этого врачам приходится принимать порой сложные решения.

Об этом рассказал директор медучреждения Павел Нартов.

По его словам, сама больница рассчитана на 290 пациентов. Таким образом только поступившие пациенты находятся в приемном отделении где и дышат с помощью кислородных концентраторов, пока не "освободится койка".

Кроме этого, в обычных отделениях находятся 26 аппаратов ИВЛ.

"У нас также 107 точек доступа к кислороду магистральному, больше 40 аппаратов кислородной поддержки, то есть кислородных концентраторов. От этой бочки питаются аппараты ИВЛ и кислородная магистраль. Сейчас у нас есть 67 кислородных точек. И за счет детской больницы 40. Концентраторы питаются за счет электроэнергии", - рассказал Нартов.

В то время, когда прибывают новые пациенты, а все койки заняты, "скорая" отвечает за принятие решения, с помощью какого кислородного оборудования каждый будет дышать. Если мест нет в палате, больной временно находится в приемном отделении.

"К нам доставляют больных, если у них низкий уровень сатурации (это - ниже 93%), в том случае, когда у нас есть свободные кровати кислородные. Если их нет, у нас есть в приемном отделении кислородный концентратор, через который они дышат", - отмечает директор больницы.

По его словам, медики наблюдают за больными и если появляются те, которые могут самостоятельно дышать, их просто освобождают из кислородной точки или концентратора. А тех больных, которые находятся в приемном отделении, госпитализируют и подключают к освободившейся кислородной точке.

Стоит напомнить, что в Украине, после очередного установления в Украине рекорда коронавируса COVID-19 5 ноября, число новых случаев только продолжит увеличиваться.

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