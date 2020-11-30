На Волыни женщины подрались в маршрутке из-за маски: очевидец снял видео

В воскресенье, 29 ноября, в автобусе "Ковель-Луцк" две пассажирки устроили разборки, которые впоследствии переросли в драку. Их причиной стало отсутствие маски на лице у одной из оппоненток.

Об этом сообщает местное издание "Конкурент" публикуя видео, снятое очевидцем.

Конфликт начался из-за того, что одна из женщин, садясь в автобус в Ковеле, попросила всех пассажиров надеть маски. Проигнорировала эту просьбу лишь одна пассажирка, у которой защитного атрибута не оказалось.

Осторожно! Присутствует нецензурная лексика!

В итоге, женщина позвонила в полицию, пожаловавшись на игнорирование правил поведения в общественных местах, установленных в Украине по причине пандемии коронавируса. К тому моменту пассажирке, которая была без маски, нашли защитное средство и она спокойно продолжала ехать в автобусе.

Осторожно! Присутствует нецензурная лексика!

Но на этом все не закончилась. Когда автобус прибыл на одну из остановок Луцка, поборница правопорядка подошла к своей оппонентке со словами, что хочет дать ей совет.

Осторожно! Присутствует нецензурная лексика!

Вторая женщина отказалась, из-за чего первая начала оскорблять ее нецензурными словами, а потом и вовсе кинулась с кулаками. Завязалась драка, в которой женщины вырывали друг другу волосы, дрались и били друг друга по щекам. Драка закончилась так же быстро, как и началась, когда женщины покинули салон автобуса.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Киеве мужчина устроил стрельбу в аптеке из-за замечания надеть маску, которое сделала ему провизор.