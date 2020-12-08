У метро в самом центре Киева случилась поножовщина, есть жертва: детали и фото

8 декабря у входа на станцию метро «Майдан Незалежности» в самом центре Киева произошла драка, в ходе которой один человек нанес ножевое ранение другому, в результате чего тот погиб.

Об этом информирует "Киев Оперативный".

После инцидента нападавший скрылся. Сейчас на месте работают следователи и оперативники полиции.

По предварительной информации подозреваемого зовут Виктор. Он среднего телосложения, 165 см роста, одетый в черные брюки, черная (или черно-серая) куртка, шапка черно-оранжевая.

Напомним, в Кривом Роге в субботу, 7 ноября, около 16:00 злоумышленник набросился на прохожих с ножом. Инцидент случился на проспекте Гагарина.