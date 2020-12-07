Проводник рубит дрова на перроне: этому "ноу-хау" нашлось объяснение

7 декабря по сети начали активно распространять видео, на котором видно, как сотрудник "Укрзализныци" рубит дрова прямо на перроне на фоне проезжающих мимо поездов.

Ситуацию объяснил блогер и бывший сотрудник УЗ Александр Рудоманов.

"Дрова рубятся для отопления титана, так как возле Одессы везде есть высоковольтное отопление, которым отапливаются составы", - написал он.

Позже он уточнил, что составы отапливаются углем.

Также Рудоманов отметил, что видео явно не новое, опубликовав следующий скриншот:

"Когда достали пассажиры, а под рукой есть топор и дерево", - пошутил он.

Впрочем, в комментариях также добавили, что видеозаписи по меньшей мере несколько лет.

Как сообщалось ранее, в канун Нового Года, Укрзализныця назначила на рейсы три дополнительных поезда.