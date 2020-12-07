Работник поезда «Укрзалізниці» с топором на перроне взволновал сеть (видео)

6 декабря в сеть утекло видео, на котором изображен работник Укрзалізниці, который рубит дрова прямо посреди перона, на фоне проезжающих сзади поездов.

Об этом этом сообщил пользователь Фейсбука "Леха Херсон".

"Вот он 21 век в Украине. Не нарубишь не поедешь. Но при этом министр Укрзалізници получает миллионный доход", - так прокомментировал он это видео на своей странице.

Само скандальное видео:

В то же время это видео очень позабавило других пользователей соцсети.

Пользователи шутили по данному поводу.

Многие люди также иронизировали, касательно причин такого поступка работника Укрзалізниці.