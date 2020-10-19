Неадекватные девушки бегали голыми в поезде Киев-Львов: видео попало в сеть

Двух девушек, которые устроили дебош в ночном поезде из Львова, высадили на середине пути. Сделать это смогли только представители военнизированной охраны станции.

Для пассажиров одного из вагона поезда сообщением "Львов-Киев" поездка по вине двух молодых девушек 17 и 19 лет оказалась испорчена. Эти особы не давали никому спать, ведя себя шумно и вызывающе.

- Девушки буянили от самого Львова — бухали, слушали музыку, кричали, бегали голые по вагону, курили прямо в вагоне, не учитывали замечания, - уточняет особенности поведения на странице "Киев оперативный" в Facebook.

Другие пассажиры не стали терпеть такое соседство и обратились к начальнику поезда, но и ему решить вопрос не удалось. На станции "Шепетовка" в Хмельницкой области им на помощь пришли представители военнизированной охраны станции.

При этом девушки продолжили хамить и людям в форме, настаивая, что пассажиры проявляли к ним повышенное внимание и даже заглядывали в купе, когда они были раздеты. Покидать сами поезд пассажирки отказывались даже после прибытия наряда полиции. К одной из девушек правоохранителям пришлось применить силу и под руки вывести из вагона, ее подруга после этого собрала вещи и вышла без посторонней помощи.

В итоге задержка с буйными пассажирками вылилась в опоздание, в столицу поезд прибыл с задержкой в один час.

В сложившейся ситуации оперативно решить вопрос могла бы военнизированная охрана, но в поездах ее упразднили, оставив только на станциях. Вернуться к вопросу решили только в этом году, когда в поезде Киев-Мариуполь на одну из пассажирок напали, ее избили и пытались изнасиловать.