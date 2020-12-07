"Укрзализныця" выпустила на рельсы три дополнительных "новогодних" поезда: расписание движения, карта

В дополнение к двум десяткам поездов, которые "Укрзализныця" запустила накануне Нового года ранее, также назначены еще три поезда, которые из Киева, Полтавы и Кременчуга будут курсировать в Карпаты - до Ивано-Франковска и Ворохты.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Так, поезд №143/144 "Киев - Ивано-Франковск, Ворохта" из Киева отправится 25, 27 декабря, а также 2, 4, 6, 8, 10 января.

"Обратно поезд будет отправляться 26 и 28 декабря, а также 3, 5, 7 и 9 января. Стоит отметить, что 29 декабря поезд будет курсировать только в Ивано-Франковск", - говорится в сообщении.

Поезд №149/150 "Полтава - Ворохта" из Полтавы будет отправляться 24, 26, 28 и 30 декабря, а также 1, 3, 5, 7, 9, 11 января.

"В обратном направлении поезд будет курсировать 25, 27, 29 и 31 декабря а также 2, 4, 6, 8, 10, 12 января", - уточнили в УЗ.

В то же время в направлении "Кременчуг - Ивано-Франковск" (№129/130) поезд из Кременчуга будет отправляться 24, 26, 28 и 30 декабря, а также 1, 3, 5, 7, 9, 11 января. В обратном направлении - 25, 27, 29 и 31 декабря а также 2, 4, 6, 8, 10, 12 января.

К примеру, на 3 нваря в поезде № 130 "Кременчуг-Ивано-Франковск" осталось лишь одно место в купе и 33 места в плацкарте.

Интересен и тот факт, что в данном случае цена билета в плацкарте почти в три раза ниже, чем цена купейного.

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