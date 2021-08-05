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Рейтинг Зеленского стремительно падает - результаты соцопроса

Рейтинг Зеленского стремительно падает - результаты соцопроса
Обновлено 10:17 Сегодня Телеграф ОПУ

В Украине растет количество людей недовольных государственной политикой и тех, кому едва хватает на жизнь. На фоне этого стремительно падает личный рейтинг президента Украины Владимира Зеленского

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Киевского международного института социологии. 

Всего за месяц - с опроса в июне 2021 года, уровень доверия к действиям президента снизился с 34,1% до 29,3%. Соответственно выросло количество тех, кто Зеленского не одобряет - за месяц почти на 4% - до 56,1% опрошенных.рейтинг Зеленского

(Фото: КМИС)

Также большинство опрошенных проголосовало "за" то, чтобы провести внеочередные выборы главы государства. 

выборы президента

(Фото: КМИС)

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У недовольства украинцев уровнем жизни и уверенности в том, что страна идет по неправильному пути (68,7% опрошенных) есть конкретные причины. Среди предложенных в опросе украинцы назвали войну на Донбассе, коррупцию, тарифы и безработицу главными проблемами Украины. 

проблемы КМИС

(Фото: КМИС)

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Опрос проводили  22-29 июня и 24 июля -1 августа 2021 методом лицом к лицу. Опросили 2028 респондентов старше 18 лет в 105 населенных пунктах Украины.

Ближайшими конкурентами Зеленского стали Петр Порошенко и Юлия Тимошенко - "Телеграф" опубликовал результаты рейтингов. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Президент Украины, КМИС, Соцопрос, Киевский международный институт социологии, Рейтинг президента, Владимир Зеленский. Андрей Ермак.
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