Тарифи на електрику знизять: скільки платитимемо за світло з жовтня

1 жовтня в Україні подешевшає електроенергія, але лише для тих, хто буде споживати в місяць не більше 250 КВт/год

З наближенням холодів і обіцянками чиновників переглянути тарифи на електроенергію українці все частіше задаються питанням: так скільки ж доведеться платити за світло під час майбутнього опалювального сезону. Адже Україна напередодні зими виявилася в ситуації, при якій грошей на закупівлю вугілля немає. Але незважаючи на це, в Кабміні обіцяють знизити ціну на електроенергію.

Так, за інформацією "Телеграфа", який розібрався в ситуації, незважаючи на моменти з опалювальним сезоном, світло в Україні дійсно подешевшає. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що з 1 жовтня тарифи на електроенергію для населення будуть знижені з 1,68 до 1,44 грн за 1 КВт/год, але лише для тих, хто споживає в місяць не більше 250 КВт/год.

За оцінками уряду, менше платитимуть за світло близько 80% українців. Планується, що тариф залишать незмінним, як мінімум, до 30 квітня 2022 року.

Такий бонус для населення стане можливим за рахунок того, що Міненерго буде економити на ремонтах. Але це пояснення насторожило експертів, які вважали крок дивним і сподіваються, що таке рішення — тимчасове.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українців в майбутньому опалювальному сезоні очікують зміни тарифів на газ та опалення, які значно подорожчають.