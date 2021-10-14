Кризис отопительного сезона: с какими проблемами столкнется Украина этой зимой и как их можно решить

Из-за ряда экономических вызовов Украина входит в сложнейший отопительный сезон и должна принять меры, чтобы избежать проблем

Старт отопительного сезона в Украине, традиционно приходящийся на середину октября, обещает серьезные проблемы. Об основных, их причинах и возможных способах их решения – в материале "Телеграфа".

Цены рванули, власти включили "ручник"

С лета цены на газ на европейских хабах рванули вверх. Тут имеются и субъективные, и объективные причины, о которых мы рассказывали. Свой вклад внес и Газпром – начиная от "Северного потока-2" и заканчивая сохранением высоких цен при меньших затратах на транспорт. Беда в том, что к европейским ценам привязана и стоимость голубого топлива в Украине. А так как это уже в 2-3 раза больше, чем годом ранее, прохождение отопительного сезона 2021-2022 оказалось под большим вопросом.

Цена природного газа за 1 кубометр в Украине сейчас колеблется от 7,9 до 31 гривны в зависимости от поставщика и тарифа. Причем самую низкую предлагает "Нафтогаз", который правительство обязало зафиксировать цену на газ для домохозяйств вплоть до конца апреля 2022 года на уровне 7,96 гривны за кубический метр.

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30 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что благодаря подписанному между НАК "Нафтогазом" и местными властями Меморандуму, природный газ для выработки тепла населению будет продаваться по 7,42 грн за кубометр, то есть роста тарифов на отопление не будет. Но это обещание не распространялось на бизнес и бюджетные учреждения, тарифы для которых в столице хотели поднять на 80%.

Правда, НАК "Нафтогаз Украины" уже заявил, что предлагает новый продукт для бюджетных организаций с фиксированной ценой на газ в 13,7 грн за куб. м. (без НДС и транспортировки) до конца 2022 года. С транспортировкой и НДС цена составит 16,8 грн. Но это не решает проблему для промышленных предприятий. Да и "щадящую" цену для бюджетников – вдвое больше, чем ранее – потянет не всякая местная власть.

Еще три беды накануне отопительного сезона

Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук рассказал "Телеграфу", что ко всем прочим проблемам, мы входим в отопительный сезон еще, как минимум, с тремя.

1. Проблема с запасами угля

"На складах теплоэлектростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) к 1 ноября должно быть 3,5 миллиона тонн угля. А будет, предположительно, только 800 тысяч, – поясняет эксперт. – Пока единственным выходом из кризиса является импорт электроэнергии из России и Беларуси, а также максимальная загрузка АЭС, что чревато аварийными случаями. И тогда уже ничего не поможет".

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2. Дефицит газа в подземных хранилищах газа (ПХГ)

"Власти отчитываются, что там сейчас около 18,7 млрд. кубометров. И уверяют, что этого хватит для спокойного прохождения отопительного сезона, – отмечает Юрий Корольчук. – Но дело в том, что "Нафтогазу" там принадлежит всего 4,5 млрд. Всё остальное – юридически не его. Там хранят свой газ контрагенты. И сейчас "Нафтогаз" хочет реализовать схему покупки газа в ПХГ, принадлежащего иностранным трейдерам и купить 3 миллиарда кубов за 44 миллиарда гривен. Но здесь есть проблема рисков транзита российского газа в ЕС, потому что когда в феврале останется в хранилищах меньше 12 млрд кубов, то может не хватить давления для подъема газа из ПХГ для выполнения транзитного контракта".

3. Высокие тарифы

"Несмотря на попытки регулирования цен в ручном режиме, они значительно вырастут для многих. Потребители будут наращивать долги за коммунальные услуги, это будет давить на энергетические компании, у которых не хватит средств для покупки ресурса", – прогнозирует Юрий Корольчук.

Что еще можно сделать

Суммируя экспертные мнения, "Телеграф" составил рекомендации украинским властям: что следует сделать, чтобы отопительный сезон не превращался в шок.

1. Делать ставку на долгосрочные контракты. Они дают возможность прогнозировать траты, не столь зависят от колебаний цен.

2. Решить вопрос с ценой газа для промпредприятий. Если закрыть на это глаза, многие могут остановиться, остальные же резко поднимут цены на свою продукцию. Ни то, ни другое наша экономика и кошельки граждан не выдержат. Как вариант – государство может предложить долгосрочные кредиты.

3. Создать при Кабинете министров межведомственную рабочую группу, куда включить представителей "Нафтогаза" и практически всех министерств. Чтобы оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации в рамках отопительного сезона. А они точно будут.

4. Иметь стратегические резервы природного газа.

5. Задуматься об отвязке цены на газ от европейских хабов и формирования более продуманной формулы. Об этом, кстати, задумываются и сами европейцы.

6. Увеличить добычу собственного газа, активизировав работу правоохранителей по тем, кто мешает это делать.

7. Подумать об усовершенствовании модели тарифообразования внутри Украины. Так, экономический эксперт Борис Кушнирук давно считает, что все предприятия жилкоммунэнерго, связанные с газом (и облгазпоставщики, которые продают газ как товар; и облгазы, которые занимаются распределением, поставками газа; и предприятия теплокоммунэнерго – ТКЭ, которые вырабатывают тепло), должны еще во втором квартале, когда газ дешевле, закупать годовой объем их обязательств по поставкам соответствующих услуг населению. По состоянию на 1 июля у них должны быть законтрактованы, а то и поставлены в газовые хранилища, те объемы газа, которые им необходимы для периода с 1 июля текущего года по 30 июня следующего. Это, по мнению эксперта, должно быть лицензионное требование.

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Как утверждают эксперты, рост цен на газ грозит украинцам не только новыми тарифами на отопление, но и повышением цен практически на все товары и услуги.