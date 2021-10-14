Криза опалювального сезону: з якими проблемами зіткнеться Україна цієї зими і як їх можна вирішити

Через низку економічних викликів Україна входить в дуже складний опалювальний сезон і повинна вжити заходів, щоб уникнути проблем

Старт опалювального сезону в Україні, що традиційно припадає на середину жовтня, обіцяє серйозні проблеми. Про основні їх причини та можливі способи їх вирішення — в матеріалі "Телеграфа".

Ціни пішли вгору, влада включила "ручник"

З літа ціни на газ на європейських хабах рвонули вгору. Тут є і суб’єктивні, і об’єктивні причини, про які ми розповідали. Свій внесок зробив і Газпром — починаючи від "Північного потоку-2" і закінчуючи збереженням високих цін при менших витратах на транспорт. Біда в тому, що до європейських цін прив’язана й вартість блакитного палива в Україні. А оскільки це вже у 2-3 рази більше, ніж роком раніше, проходження опалювального сезону 2021-2022 опинилося під великим питанням.

Ціна природного газу за 1 кубометр в Україні зараз коливається від 7,9 до 31 гривні в залежності від постачальника і тарифу. Причому найнижчу пропонує "Нафтогаз", який уряд зобов’язав зафіксувати ціну на газ для домогосподарств аж до кінця квітня 2022 року на рівні 7,96 гривні за кубічний метр.

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30 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що завдяки підписаним між НАК "Нафтогазом" і місцевою владою Меморандуму, природний газ для вироблення тепла населенню буде продаватися по 7,42 грн за кубометр, тобто зростання тарифів на опалення не буде. Але ця обіцянка не поширювалася на бізнес і бюджетні установи, тарифи для яких в столиці хотіли підняти на 80%.

Правда, НАК "Нафтогаз України" вже заявив, що пропонує новий продукт для бюджетних організацій з фіксованою ціною на газ в 13,7 грн за куб. м (без ПДВ і транспортування) до кінця 2022 року. З транспортуванням і ПДВ ціна складе 16,8 грн. Але це не розв'язує проблему для промислових підприємств. Та й "щадну" ціну для бюджетників — удвічі більшу, ніж раніше — потягне не всяка місцева влада.

Ще три біди напередодні опалювального сезону

Член Наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук розповів "Телеграфу", що до всіх інших проблем, ми входимо в опалювальний сезон ще, як мінімум, з трьома.

1. Проблема із запасами вугілля

"На складах теплоелектростанцій (ТЕС) і теплоелектроцентралей (ТЕЦ) на 1 листопада має бути 3,5 мільйона тонн вугілля. А буде, імовірно, тільки 800 тисяч, — пояснює експерт. — Поки єдиним виходом з кризи є імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, а також максимальне завантаження АЕС, що загрожує аварійними випадками. І тоді вже нічого не допоможе".

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2. Дефіцит газу в підземних сховищах (ПСГ)

"Влада звітує, що там зараз близько 18,7 млрд кубометрів. І запевняє, що цього вистачить для спокійного проходження опалювального сезону, — зазначає Юрій Корольчук. — Але річ у тому, що "Нафтогазу" там належить всього 4,5 млрд, все інше — юридично не його. Там зберігають свій газ контрагенти. І зараз "Нафтогаз" хоче реалізувати схему купівлі газу в ПСГ, що належить іноземним трейдерам і купити 3 мільярди кубів за 44 мільярди гривень. Але тут є проблема ризиків транзиту російського газу в ЄС, тому що коли в лютому залишиться в сховищах менш як 12 млрд кубів, то може не вистачити тиску для підйому газу з ПСГ для виконання транзитного контракту".

3. Високі тарифи

"Попри спроби регулювання цін в ручному режимі, вони значно виростуть для багатьох. Споживачі будуть нарощувати борги за комунальні послуги, це буде тиснути на енергетичні компанії, у яких не вистачить коштів для покупки ресурсу", — прогнозує Юрій Корольчук.

Що ще можна зробити

Підсумовуючи експертні думки, "Телеграф" склав рекомендації українській владі: що слід зробити, щоб опалювальний сезон не перетворювався на шок.

1. Робити ставку на довгострокові контракти. Вони дають можливість прогнозувати витрати й не настільки залежать від коливань цін.

2. Розв'язати питання з ціною газу для промпідприємств. Якщо закрити на це очі, багато хто може зупинитися, інші ж різко піднімуть ціни на свою продукцію. Ні те, ні інше наша економіка і гаманці громадян не витримають. Як варіант — держава може запропонувати довгострокові кредити.

3. Створити при Кабінеті міністрів міжвідомчу робочу групу, куди включити представників "Нафтогазу" і практично всіх міністерств. Щоб оперативно реагувати на надзвичайні ситуації в рамках опалювального сезону. А вони точно будуть.

4. Мати стратегічні резерви природного газу.

5. Задуматися про відв'язування ціни на газ від європейських хабів і формування більш продуманої формули. Про це, до речі, замислюються й самі європейці.

6. Збільшити видобуток власного газу, активізувавши роботу правоохоронців по тим, хто заважає це робити.

7. Подумати про вдосконалення моделі тарифоутворення всередині України. Так, економічний експерт Борис Кушнірук давно вважає, що всі підприємства житлокомуненерго, пов’язані з газом (і облгазопостачальники, які продають газ як товар, і облгази, які займаються розподілом, постачанням газу, і підприємства теплокомуненерго — ТКЕ, які виробляють тепло), повинні ще у другому кварталі, коли газ дешевше, купувати річний обсяг їх зобов’язань по постачанню відповідних послуг населенню. Станом на 1 липня у них повинні бути законтрактовані, а то і поставлені в газові сховища, ті обсяги газу, які їм необхідні для періоду з 1 липня поточного року по 30 червня наступного. Це, на думку експерта, має бути ліцензійна вимога.

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Як стверджують експерти, зростання цін на газ загрожує українцям не тільки новими тарифами на опалення, але і підвищенням цін практично на всі товари та послуги.