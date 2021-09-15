Зима близько, а вугілля немає — чи загрожує українцям замерзання і нестача електроенергії

Лише третина від необхідного для проходження зими вугілля зберігається на складах — чиновники кажуть, що встигнуть накопичити

Близько 35% від необхідного на зиму обсягу вугілля знаходиться на складах теплової генерації, тож українським компаніям, в тому числі державним, доводиться імпортувати вугілля з-за кордону.

Як повідомляв «Телеграф» одним з таких постачальників стали США, у яких «ДТЕК» і державне «Центренерго» придбали 75 тисяч тонн вугілля на двох.

Як повідомили в Міністерстві енергетики України у відповіді на запит «Телеграфа», зараз на складах теплогенеруючих підприємств знаходиться близько 1 мільйона тонн в той час, як за планом має бути 2 мільйони. Загальну ж потребу «чорного золота» до 15 жовтня в Міненергетики оцінили в 3 мільйони тонн, тобто за фактом є лише третина від необхідного обсягу.

Таку ситуацію чиновники зв’язали з фінансовою незбалансованістю компаній, викликаною літньою кризою на ринку електроенергії, але запевнили, що планується поступово нарощувати імпорт вугілля.

Також у відомстві заявили, що посилили контроль за виконанням плану накопичення вугілля, зокрема, створено міжвідомчу робочу групу з координації та моніторингу постачання вугільної продукції. Також Міненерго щодня отримує звіти з видобутку й накопичення вугілля.

Серйозну ставку на забезпеченість вугіллям в Міністерстві енергетики планують зробити на власний його видобуток державними шахтами. У 2021 році планується добути 6,4 млн тонн вугілля, в тому числі 4,7 млн тонн товарної продукції.

При цьому, за словами першого заступника міністра енергетики України Юрія Власенка, загальна річна потреба України в «чорному золоті» оцінюється в 16 мільйонів тонн.

Разом з тим на державних шахтах явно процвітають порушення. Так, на ДП «Львіввугілля» після перевірки не дорахувалися 17,5 тис. тонни вугілля, яке, ймовірно, були викрадено та продано.

Що до імпорту вугілля і його покупки в Україні у приватних продавців для покриття дефіциту палива, то подібні покупки підприємства роблять самостійно й інформацією про ціни при подібних закупівлях вони не володіють.

Водночас, як повідомляв лідер незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, вартість американського вугілля, закупленого «ДТЕК» і «Центренерго», становить 3150 гривень за тонну в той час, як ціна вугілля з державних шахт — 1650 гривень.

Як писав «Телеграф» прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обіцяв відмовитися від імпорту вугілля і нарощувати вуглевидобуток на державних шахтах.