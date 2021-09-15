Зима близко, а угля нет – грозит ли украинцам замерзание и нехватка электроэнергии

Лишь треть от необходимого для прохождения зимы угля хранится на складах — чиновники говорят, что успеют накопить

Порядка 35% от необходимого на зиму объема угля находится на складах тепловой генерации, так что украинским компаниям, в том числе государственным, приходится импортировать уголь из заграницы.

Как сообщал «Телеграф» одним из таких поставщиков стали США, у которых «ДТЭК» и государственное «Центрэнерго» купили 75 тысяч тонн угля на двоих.

Как сообщили в Министерстве энергетики Украины в ответе на запрос «Телеграфа», в настоящий момент на складах теплогенерирующих предприятий находится около 1 миллиона тонн, в то время как по плану должно быть 2 миллиона. Общую же потребность «черного золота» к 15 октября в Минэнергетики оценили в 3 миллиона тонн, то есть по факту есть лишь треть от необходимого объема.

Такую ситуацию чиновники связали с финансовой несбалансированностью компаний, вызванной летним кризисом на рынке электроэнергии, но заверили что планируется постепенно наращивать импорт угля.

Также в ведомстве заявили, что усилили контроль за выполнением плана накопления угля, в частности создана межведомственная рабочая группа по координации и мониторингу поставок угольной продукции. Также Минэнерго ежедневно получает отчеты по добыче и накоплению угля.

Серьезную ставку на обеспеченность углем в Министерстве энергетики планируют сделать на собственную угледобычу государственными шахтами. В 2021 году планируется добыть 6,4 млн тонн угля, в том числе 4,7 млн тонн товарной продукции.

При этом, по словам первого заместителя министра энергетики Украины Юрия Власенко, общая годовая потребность Украины в «черном золоте» оценивается в 16 миллионов тонн.

Вместе с тем на госшахтах явно процветают нарушения, так на ГП «Львовуголь» после проверки не досчитались 17,5 тыс. тонны угля, которые, вероятно, были похищены и проданы.

Что касается импорта угля и его покупки в Украине у частных продавцов для покрытия дефицита топлива, то подобные покупки предприятия производят самостоятельно и информацией о ценах при подобных закупках они не обладают.

В то же время, как сообщал лидер независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, стоимость американского угля, закупленного «ДТЭК» и «Центрэнерго», составляет 3150 гривен за тонну, в то время как цена угля с госшахт – 1650 гривен.

Как писал «Телеграф», премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обещал отказаться от импорта угля и наращивать угледобычу на государственных шахтах.