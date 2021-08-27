Перед отопительным сезоном Украине пришлось закупать уголь у США

Украинского угля не достаточно, для того чтобы пройти отопительный сезон безопасно.

Для того чтобы Украина стабильно пережила грядущий отопительный сезон, страна закупает энергетический уголь в США.

Об этом сообщили частная ДТЭК Энерго и ПАО "Центрэнерго" в пятницу, 27 августа.

Всего для нужд Украины в отопительном сезоне закупили 75 тысяч тонн угля, которые пополам разделят между государственными и частными ТЭС.

В "Центрэнерго" отметили, что их потребности почти полностью покрывает производство угля в государственных шахтах, но иметь запас необходимо для стабильной работы энергосистемы. Это также позволит не использовать газ или докупать электроэнергию для отопления.

Ранее ДТЭК Энерго уже закупала уголь в Польше — 320 тысяч тонн. Накануне сделки с американцами прибыла первая партия — 2700 тонн. Также поставки планируются из Казахстана. Ранее у компании, которая принадлежит Ринату Ахметову возник конфликт с национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг из-за обвинений в избыточном влиянии на рынок.

"Телеграф" сообщал, что с 1 октября украинцев ждут ряд новинок в оплате коммунальных услуг. Первое — изменятся нормативы для коммунальных услуг, для которых действует субсидия от государства. Второе — изменится стоимость электроэнергии для части потребителей.