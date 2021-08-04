Власть урезает субсидии - каким областям грозят изменения

Субсидии в Украине будут считать по разным нормативам. После изменений в правилах назначения субсидий, Минсоцполитики меняет нормы потребления коммунальных услуг.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины в Facebook.

Повышенные социальные нормы потребления в отопительном сезоне с 1 октября сохранят только в регионах "красной зоны" по коронавирусу. Области, которые попадут в нее, будут иметь увеличенные на 50% нормы потребления газа, горячей воды и электроэнергии, как и в прошлом году.

Регионы в зеленой, желтой и оранжевой зонах получат уменьшение на 50% по сравнению с 2020 годом. Министр соцполитики Марина Лазебная отметила, что таким образом государство окажет поддержку пострадавшим регионам в пандемию.

Сейчас вся Украина находится в зеленой зоне, и если удастся удержать коронавирус под контролем, во всей стране с 1 октября нормы по газу, воде и электроэнергии для субсидий уменьшатся вдвое.

В 2020 году нормы увеличили в связи с тем, что люди находились дома, а их доходы упали. При этом многие украинцы продолжают работать удаленно из дома.