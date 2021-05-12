Не удаленкой единой: 7 новых трендов на рынке труда, которые принесла пандемия

Проведенное в апреле исследование кадрового портала grc прояснило ответ на вопрос, как локдаун и коронакризис повлияли на работу украинцев. Оказалось, что ничего нового не заметили единицы, а подавляющее большинство респондентов отметили те или иные изменения. Для кого-то они были не очень приятными: каждого седьмого отправили в неоплачиваемый отпуск, трети снизили зарплаты, а каждый восьмой-девятый и вовсе потерял работу. Кто-то, напротив, вполне доволен реальностью: среди положительных моментов многие опрошенные отметили, что в их компании зарплаты выросли, а график работы сменился на более удобный – гибкий или удаленный.

О том, какие новые тренды принесла пандемия коронавируса на рынок труда и как долго нам придется жить по новым правилам – в сегодняшнем материале "Телеграфа".

1. Удаленная работа

Основным трендом последнего года стала не только сама дистанционная работа, но и готовность к ней как работодателей, так и соискателей.

"Если еще пару лет назад на такой формат решались единицы, то сегодня, после нескольких локдаунов, удаленная работа стала необходимостью, – отметила в беседе с "Телеграфом" директор "Премии HR-Бренд Украина" Лариса Оныпко. – На кадровом портале grc в апреле 2021-го 27% резюме было от кандидатов, которые искали исключительно удаленный формат работы".

По данным сайта по поиску работы Jooble, в марте-апреле 2021-го число предложений по удаленной работе выросло на 37% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас чаще всего работодатели ищут удаленных бухгалтеров, копирайтеров, операторов колл-центров, менеджеров по продажам, операторов ПК.



"На первый взгляд кажется, что от удаленки все выиграли, – говорит директор консалтинговой компании "Михайлов и партнеры" Виталий Михайлов. – Как минимум, у сотрудников появилось свободное время, поскольку они не тратят время на дорогу каждый день. Плюс удаленка дает больше возможностей использовать гибкий график работы".

С другой стороны, продолжает эксперт, если посмотреть вакансии на работных порталах, в реальности предложения работать на удаленке встречается в 5-7% вакансий. К тому же, этот формат подходит далеко не всем наемным сотрудникам: у кого-то маленькая квартира и нет возможности оборудовать рабочее место, кому-то мешают работать дети, а кто-то просто не может сконцентрироваться и заставить себя работать дома.

Понятно, соглашается Лариса Оныпко, что подходит удаленка не всем: на заводском станке или на комбайне дистанционно не поработаешь, да и пациента с острым аппендицитом домой не заберешь. Но это новая реальность, которая, скорее всего, останется с нами надолго.

"Нам нужно научиться жить и работать этих условиях, тем более что мы не одиноки в этом: весь мир играет по новым правилам, – говорит Оныпко. – Даже всеобщая вакцинация в Европе или США пока не привела к возвращению в офисы. Напротив, мировые лидеры рынка труда продолжают заявлять о переводе своих сотрудников на удаленный формат, создании хабов вместо традиционных офисов и тотальной диджитализации в сфере HR".

2. Бизнес перестроился и смирился с потерями

Тот же опрос grc показал, что украинские компании тщательно пересмотрели свои бюджеты и отказались от целого ряда расходов – корпоративов (54%, причем некоторые компании направили сэкономленные суммы на закупку медицинских препаратов и помощь врачам), командировок (32%), дополнительного обучения сотрудников (22%), индексации зарплат (21%), аренды офисов (10%), компенсации сотрудникам питания и проезда (5%) и т.д.

Было бы странно, если бы на второй год карантинных ограничений работодатели все еще не перестроились на новые условия работы, комментирует данные опроса Виталий Михайлов. Действительно, компании оптимизировали бизнес-процессы и сократили расходы: офисы стали меньше, "лишних" сотрудников уволили.

"Например, было в компании три-четыре офис-менеджера, но в связи с тем, что офис стал меньше, теперь достаточно одного-двух, – приводит пример эксперт. – Правда, самим офис-менеджерам такой поворот, возможно, не очень понравился. Но дело в том, что в нашей стране офис-менеджер – это "промежуточная" профессия. Проработав год-другой на этой должности, люди зачастую либо уходят работать по специальности, либо поднимаются по карьерной лестнице в этой же компании".

Говоря в целом, компаниям эта перестройка далась нелегко, резюмировал Виталий Михайлов. Изменения бизнес-процессов всегда происходят с потерями: кто-то теряет сотрудников, кто-то – клиентов, кто-то – скорость работы, кто-то – качество сервиса.

3. Забота о здоровье сотрудников

Еще одним "карантинным трендом" стал well-being – забота компаний о благополучии сотрудников. Причем речь идет как о ментальном, так и о физическом здоровье, говорит Оныпко. Многие украинские компании пересмотрели свои социальные пакеты, адаптировав их под коронавирусные реалии.

Так, в ходе опроса GRC почти половина респондентов сообщили, что компании обеспечивали их средствами индивидуальной защиты и антисептиками, каждого пятого тестировали на ковид за счет работодателя, каждого седьмого застраховали от COVID-19, а каждому 16-му работодатели предоставили материальную помощь на лечение коронавируса. Также респонденты отмечали, что обычно строгие кадровики перестали требовать справку от врача в случае легкой простуды сотрудника или его детей.

4. Требуются люди без образования и опыта

Если в первый год перманентных карантинов и локдаунов потребность в молодых специалистах во многих сферах снизилась до минимума, то сегодня ситуация начала меняться.

"Недавно я просматривал вакансии на работных порталах и отметил, что из 77 тысяч вакансий примерно каждая третья – без опыта работы, – говорит Михайлов. – И это тоже новый тренд, который не в последнюю очередь связан с развитием сервиса доставки. Магазинам нужны курьеры, фасовщики, упаковщики и т.д, причем, можно прогнозировать, что пандемия и карантины уйдут, а сервисы доставки останутся. Многим понравилось, что можно не тратить время на то, чтобы стоять в пробках, искать парковочное место, бродить по магазину. Гораздо удобнее заказать и принять доставку в удобное время, тем более что по деньгам эта услуга более чем доступна".

По данным Jooble, если во время локдауна-2020 работодатели чаще всего искали менеджеров по продажам, курьеров, охранников, продавцов-консультантов и торговых представителей, то сегодня приоритеты немного изменились. В 2021-м украинские работодатели в первую очередь нуждаются в продавцах-консультантах. Кроме того, им нужны грузчики, менеджеры по продажам, охранники, водители такси.

5. Рост спроса на частичную занятость

Также в связи с локдаунами и карантином аналитики Jooble отмечают рост спроса на вакансии с частичной занятостью – это касается разных подработок, вакансий на неполный день или полставки. И спрос, и предложение в 2021 году превышают показатели 2020-го на 31% и 23% соответственно.

Спрос среди соискателей и предложения работодателей по работе с частичной занятостью существенно не отличаются: кандидаты ищут, а работодатели предлагают работу, связанную с продажами, переводами с иностранных языков, физическим трудом и т.д.

6. Сфера услуг по-прежнему на паузе

Еще полтора года назад сфера услуг во всем мире считалась очень перспективным направлением, и даже в Украине она формировала более половины ВВП. Коронакризис поставил все с ног на голову: сфера услуг второй год терпит огромные убытки, и конца-края этому не видно.

"По данным Аналитического центра "Рестораны Украины" 150 тысяч работников общественного питания потеряли работу из-за локдаунов и карантинных ограничений в Украине, – отметила на своей странице в соцсети директор Центра Ольга Насонова. – Это те, кто работал в кафе и ресторанах, которые закрылись, и те, кого уволили из-за падения посещаемости заведений. К сожалению, большинство этих людей уже не вернутся работать в заведения питания. Кто-то уже нашел себе другую работу в другом направлении, или уехал из крупных городов домой".

По словам Насоновой, профессиональный рынок труда, формировавшийся годами, понес огромные потери. К началу 2020 года в ресторанном секторе работало около 550 тыс. человек, сейчас их осталось почти на треть меньше. И это создает большую проблему для общественного питания: многие заведения просто не могут найти профессионалов для работы.

7. Границы рекрутинга расширились

Удаленный формат работы расширил границы рекрутинга – теперь для того, чтобы найти профессионального сотрудника компаниям необязательно ограничивать себя определенным регионом, говорит Лариса Оныпко. Можно искать по всей стране, а то и за ее пределами,

Здесь возникает закономерный вопрос: что мешало этим же компаниям найти нужного специалиста за рубежом до коронавируса и предложить ему такую же дистанционную работу, например, три года назад? Получается, что компании сами себя ограничивали своим регионом?

Все дело в консервативности рынка труда и общих правилах, которые на нем существуют, пусть часто и негласно, поясняет Виталий Михайлов. Три года назад рынок труда не настолько эволюционировал, чтоб компании искали сотрудников по всему миру, а сегодня это в порядке вещей.