Google надоел карантин и удаленка: технический гигант хочет вернуть сотрудников в офисы

Google меняет свою политику в отношении работы на дому, поскольку хочет вернуть людей в свои американские офисы уже сейчас.

Согласно текущим договоренностям, крайний срок возвращения сотрудников Google в офисы назначен на 1 сентября 2021. Однако руководство компании решило ускорить этот процесс и объявило, что позволит людям добровольно вернуться в офисы уже с апреля. Об этом сообщает bbc.

Таким образом, офисы Google будут снова открыты, но в ограниченном количестве. В настоящее время Google готовится к полному открытию в сентябре, когда сотрудники будут находиться в офисе не менее трех дней в неделю.

В компании отметили, что когда сотрудники официально вернутся в офисы Google в сентябре, они "не будут выглядеть в точности так, как вы их помните", но "по возможности будут включать еду, печеньки и удобства".

В то же время технический гигант заявил, что сотрудники смогут работать удаленно и после 1 сентября, но не более 14 дней в году. А если они захотят хотят работать из дому более бвух недель, то им придется подать официальную заявку и обосновать такую необходимость.

Компания рекомендует своим работникам пройти вакцинацию от Covid-19, но не делает это обязательным для возвращения на рабочее место.

Следует отметить, что технологический гигант был одной из первых компаний, которые предложили работать из дому, когда в прошлом году разразилась пандемия. Теперь же Google использует подход, отличный от своих технических конкурентов, которые разрешили большинству сотрудников продолжать удаленную работу на неопределенный срок. Так, например, Twitter заявил, что позволит большинству своих сотрудников постоянно работать из дома.

Напомним, стало известно, сколько в "карантинном" 2020 году заработал Google и другие гиганты.