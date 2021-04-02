Скачать
Пятница, 02.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Байден дозвонился Зеленскому: первые подробности разговора
Байден дозвонился Зеленскому: первые подробности разговора
Супертяж украинской политики: Atlantic Council посвятило статью Данилову и СНБО
Супертяж украинской политики: Atlantic Council посвятило статью Данилову и СНБО
В Киеве занято уже более 84% коек с кислородом: как обстоят дела с коронавирусом в регионах Украины (инфографика)
В Киеве занято уже более 84% коек с кислородом: как обстоят дела с коронавирусом в регионах Украины (инфографика)
У Зеленского ответили, будет ли в Украине общенациональный локдаун
У Зеленского ответили, будет ли в Украине общенациональный локдаун

Google надоел карантин и удаленка: технический гигант хочет вернуть сотрудников в офисы

Google надоел карантин и удаленка: технический гигант хочет вернуть сотрудников в офисы
Обновлено 17:23 Сегодня Телеграф

Google меняет свою политику в отношении работы на дому, поскольку хочет вернуть людей в свои американские офисы уже сейчас.

Согласно текущим договоренностям, крайний срок возвращения сотрудников Google в офисы назначен на 1 сентября 2021. Однако руководство компании решило ускорить этот процесс и объявило, что позволит людям добровольно вернуться в офисы уже с апреля. Об этом сообщает bbc.

Таким образом, офисы Google будут снова открыты, но в ограниченном количестве. В настоящее время Google готовится к полному открытию в сентябре, когда сотрудники будут находиться в офисе не менее трех дней в неделю.

В компании отметили, что когда сотрудники официально вернутся в офисы Google в сентябре, они "не будут выглядеть в точности так, как вы их помните", но "по возможности будут включать еду, печеньки и удобства".

В то же время технический гигант заявил, что сотрудники смогут работать удаленно и после 1 сентября, но не более 14 дней в году. А если они захотят хотят работать из дому более бвух недель, то им придется подать официальную заявку и обосновать такую необходимость.

Компания рекомендует своим работникам пройти вакцинацию от Covid-19, но не делает это обязательным для возвращения на рабочее место.

Следует отметить, что технологический гигант был одной из первых компаний, которые предложили работать из дому, когда в прошлом году разразилась пандемия. Теперь же Google использует подход, отличный от своих технических конкурентов, которые разрешили большинству сотрудников продолжать удаленную работу на неопределенный срок. Так, например, Twitter заявил, что позволит большинству своих сотрудников постоянно работать из дома.

Напомним, стало известно, сколько в "карантинном" 2020 году заработал Google и другие гиганты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Надежда Данищук
Автор: Надежда Данищук
Просмотры: 157

Все по теме:

Google, Удаленная работа, Пандемия COVID-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Россия готовит наступление на Украину? Что известно на данный момент
02 Напрашивается удар по Коломойскому: зачем Зеленский снова созывает СНБО
03 Грядет страшное? Обострение на Донбассе стало причиной волнений в НАТО
04 Война за воду в Крым и удары по Одессе и Мариуполю: генерал рассказал, откуда Путин может атаковать Украину
05 Внеочередное заседание СНБО 2 апреля: журналисты узнали, о чем там пойдет речь
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Любимчик Зеленского вырвался вперед на довыборах на Прикарпатье: но есть нюанс
Любимчик Зеленского вырвался вперед на довыборах на Прикарпатье: но есть нюанс
В Киеве показали новые спецпропуска на транспорт: их изготовят 400 тысяч (фото, видео)
В Киеве показали новые спецпропуска на транспорт: их изготовят 400 тысяч (фото, видео)
Обострение на Донбассе: оккупанты ранили еще одного украинского военнослужащего
Обострение на Донбассе: оккупанты ранили еще одного украинского военнослужащего
Тина Кароль выпустила новый альбом &quot;Красиво&quot;: где послушать и скачать песни онлайн
Тина Кароль выпустила новый альбом "Красиво": где послушать и скачать песни онлайн
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь