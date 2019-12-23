Удаленная работа и гибкий график: новый законопроект о труде

Новости Украины:Министр экономики Тимофей Милованов развенчал мифы и пояснил, каким будет новый закон о труде.

Вскоре появится законопроект о труде. Он позволит украинцам работать из дома, формировать гибкий график работы, увольняться по собственному желанию, не отрабатывая двух недель. Также планируется внедрить обязательный для всех работников испытательный срок.

Новый законопроект о труде еще прорабатывается, но в ближайшие дни его опубликуют на сайте Минэкономики, сообщил в фейсбуке министр экономики Тимофей Милованов.

Он пояснил, каким будет проект закона, опровергнув распространенные мифы.

О возможности увольнения беременных женщин, людей с инвалидностью, пенсионеров

Новый закон позволяет беременным работать из дома и по гибкому графику. То есть работать дистанционно и иметь социальные гарантии работника. Новое законодательство позволит урегулировать баланс между материнством и карьерой. То же касается пенсионеров и людей с инвалидностью, для которых есть предложения на рынке, но устаревшее законодательство не позволяет установить гибкие условия работы.

Об отмене бессрочного трудоустройства

Работать можно будет и по бессрочным договорам, и по договорам на определенный срок. Все будет зависеть от договоренностей между работодателем и работником. Зато теперь работник сможет зафиксировать штраф или компенсацию в случае нарушения договоренностей со стороны работодателя.

О возможном увольнении без объяснения причин

По новому законодательству в случае увольнения работника по инициативе работодателя, ему должны выплатить денежную компенсацию. Ее размер будет зависеть от срока предыдущего сотрудничества с работником. Человек сможет также увольняться по собственному желанию без обязательной отработки двух недель.

О сверхурочной работе

Новый закон сохраняет привычную продолжительность рабочей недели в 40 часов. Но позволяет договариваться о гибком графике работы. Например, что часть рабочего дня работник работает удаленно, другую часть – в офисе. Продолжительность дня определяют взаимные договоренности, а время отдыха между рабочими сменами должно быть не менее 12 часов. Для тех же, кто хочет работать меньше, чем 40 часов в неделю, будет возможность договориться об оплате пропорционально.

Об испытательном сроке для всех

Новый закон избавляется от устаревших дискриминационных норм, а испытательный срок для работника станет возможностью присмотреться к будущей работе, коллективу, руководству. Ведь не только работодатель выбирает работника, но и работник работодателя.

О льготах для отдельных категорий населения все льготы для отдельных категорий

Льготы остаются. Для бойцов АТО/ООС, беременных женщин, мам и пап в декрете (до 3 лет), лиц с ограниченными возможностями и несовершеннолетних. За мобилизованными в Вооруженные силы бойцами сохраняется рабочее место и выплаты на время службы. По новому закону каждый из льготников сможет устроиться на работу, если будет такое желание.

О работе профсоюзов

Профсоюзы сохраняются и будут работать. Они даже получат более широкие возможности договариваться с работодателями и работниками. Но работа профсоюзов должна стать более эффективной, чем ежегодная раздача новогодних подарков, выдача ограниченного количества путевок или организация забастовок. По новому закону профсоюзы станут эффективным инструментом посредничества между работодателями и работниками там, где это оправдано и необходимо.

О ситуативной работе "за копейки"

Новый закон вводит понятие нефиксированного рабочего времени. То есть легализует найм персонала, чьи услуги требуются нерегулярно. Работник сможет совмещать работу на нескольких предприятиях и выбирать себе более выгодные условия труда.

Об использовании труда несовершеннолетних

Новый закон вводит понятие ученических, срочных и других гибких форм трудовых договоров. Наконец будет решена проблема "чтобы устроиться на работу надо опыт, а где его взять, если без опыта никто не берет". Ученики и студенты получат легальную возможность найти работу и получить подтверждение об этом.

О полной отмене трудовых книжек и потере стажа

Трудовые книжки не отменяются, а переходят в цифровую форму. Работники, которые в дальнейшем хотят пользоваться трудовыми книжками, смогут это делать. Но для тех, кто хочет вести только электронный формат появится такая возможность.