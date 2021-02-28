Работа на удаленке - не повод сидеть дома: куда можно отправиться "цифровым кочевникам" в 2021 году

Люди, которые работают на дому и не привязаны к офисной жизни, могут позволить себе путешествовать не уходя в отпуск и не увольняясь с работы.

При этом многие страны и регионы мира готовы предоставить "диджитал номадам" комфортные рабочие условия, а также круглогодичное солнце море и песок.

Агентство CNBC составило список таких мест, которые могут показаться привлекательными для "цифровых кочевников" в 2021 году.

При этом работнику нужно иметь подтверждение того, что он работает за пределами места проживания, подтверждение наличия достаточного количества средств для долгосрочного пребывания, медицинскую страховку и отрицательные тесты на COVID-19.

Монтсеррат

Остров в архипелаге Малые Антильские острова под юрисдикцией Британии все еще закрыт для туристов, но открыт для удаленных работников.

Удаленные сотрудники (включая фрилансеров и консультантов) должны иметь медицинскую страховку и годовой доход не менее 70 тысяч долларов США (1,9 миллиона гривен). Плата за подачу заявления составляет 500 долларов США для физических лиц или 750 долларов США или выше для семей.

Работники должны получить отрицательный результат теста на Covid-19 и поместить в карантин в течение 14 дней в выбранном ими жилом помещении.

Багамы

Здесь работники и студенты могут жить не на одном острове, а спокойно путешествовать в течение 12 месяцев между 16 островами архипелага.

Заявки обрабатываются в течение пяти дней и стоят 25 долларов на человека. Работникам надо иметь при себе лишь подтверждение занятости, а студентам - свидетельство о зачислении в учебное заведение и подтверждение достаточного количества средств в кошельке.

В случае подтверждения заявки, придется выложить еще 1000 долларов за въезд в страну, а также по 500 долларов за каждого сопровождающего (если таковые имеются).

Дубай

Любой человек может подать заявку на участие в программе удаленной работы, если смогут подтвердить, что зарабатывают более 5000 долларов в месяц.

Сборы за подачу заявки в размере 287 долларов, что ниже, чем в большинстве других программ. Кандидаты должны иметь медицинскую страховку, действующую в Объединенных Арабских Эмиратах, и предоставить подтверждение дохода в виде расчетных ведомостей и банковских выписок.

Маврикий

Цифровые кочевники могут подать заявление на получение "премиальной визы" на один год. Для въезда путешественники должны пройти двухнедельный карантин и пройти четыре теста на Covid-19.

Плата за подачу заявления не взимается, но заявителям необходимы долгосрочные планы проживания, туристическая и медицинская страховка, а также подтверждение наличия достаточных средств для проживания на Маврикии (более 1,5 тысяч долларов в месяц).

Хорватия

В январе Хорватия открылась для "цифровых кочевников", однако пока туда въехать не так и просто. Заявку на долгосрочное проживание пока можно подать лишь в местных полицейских отделениях. Впрочем, ожидается, что в марте этот процесс будет упрощен.

Рабочие также должны показать, что у них достаточно денег, чтобы поддерживать свое пребывание, но это может быть подтверждено ежемесячным доходом (2950 долларов в месяц) или сбережениями, достаточными, чтобы прожить в стране 12 месяцев (около 31 тысячи долларов)

Удаленным сотрудникам также следует планировать остаться в стране не более чем на год.

Мадейра

Мадейра не просто приветствует цифровых кочевников - она надеется сформировать для них целое сообщество.

Архипелаг является домом для инициативы под названием Digital Nomads Madeira. Пилотная программа предусматривает бесплатное рабочее место в деревне Понта-ду-Сол с 1 февраля по 30 июня.

Из-за ограничения на поездки, пока туда могут попасть только жители ЕС или Шенгенской зоны. Впрочем к инициативе могут присоединиться кочевники, имеющие визу D7.

Эта виза выдается гражданам стран, не входящим в ЕС, которые хотят получить вид на жительство в Португалии. Им необходимо также иметь не менее 9 250 долларов годового пассивного (не связанного с заработной платой) дохода.

Как сообщалось ранее, с 1 марта для украинцев откроют свои границы сразу несколько безвизовых стран.