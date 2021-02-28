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Новые направления безвиза: какие страны откроют свои границы для Украины с 1 марта

Новые направления безвиза: какие страны откроют свои границы для Украины с 1 марта
Обновлено 14:52 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

Начиная с 1 марта для украинцев откроют свои границы сразу несколько безвизовых стран.

Об этом в Твиттере сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Согласно предоставленным данным, с начала марта откроется граница с Гренадой, в то же время будет введен безвизовый режим для территории Аруба и Кюрасао, островов Бонайре, а также Синт-Эстатиус и Саба.

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При этом для граждан Украины откроются поездки в Грузию.

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При этом не стоит забывать, что для каждой страны характерны свои правила для въезда.

Стоит напомнить, что ранее Шри-Ланка открыла границы для туристов, но поставила уникальные условия. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, МИД, Туризм.
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