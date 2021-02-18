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В Шри-Ланке открыты для туристов, но есть уникальные условия: украинцы побывали на курорте

В Шри-Ланке открыты для туристов, но есть уникальные условия: украинцы побывали на курорте
00:38 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

Когда Шри-Ланка вновь открыла свои границы, она отличилась требованием, отличным от любой другой страны, которая открывалась до нее - требованием, которое не дает путешественникам свободу передвижения по острову и не помещает их в гостиничный номер на две недели. 

Об этом сообщили cnbc.com.

Отели

По состоянию на 17 февраля насчитывается 98 сертифицированных отелей уровня 1, в которых путешественники могут остановиться в течение первых двух недель поездки. В список вошли отели и виллы в популярных туристических местах, таких как Бентота, Галле, Канди и столица Шри-Ланки Коломбо.

В отличие от строгого карантина, путешественники не ограничиваются своими гостиничными номерами в течение первых двух недель поездки. "Гости могут пользоваться всеми удобствами отеля, включая пляж", - сказал Фернандо CNBC Global Traveler.

Отели будут загружены на 75%, оставив оставшиеся номера открытыми для изоляции всех гостей с положительным результатом на Covid-19. Этот вариант доступен только тем, у кого нет симптомов; Инфицированные путешественники, у которых проявляются симптомы Covid-19, должны изолироваться в частной больнице.

Куда путешественники могут - и не могут - идти

В течение первых двух недель поездки путешественникам разрешается перемещаться между отелями и посещать утвержденные туристические объекты при условии, что они посещают определенные временные интервалы, выделенные для туристов. Выйдя из дома, им следует воздерживаться от общения с местными жителями и другими путешественниками.

Туристы должны организовать транспорт через свои отели или через сертифицированного гида. 

Предварительное планирование требуется для всех поездок за границу, включая остановки для приема пищи и перерывов в туалет.

Стоит отметить, что с тех пор, как 21 января страна вновь открылась, прибыло 3820 человек.

План был впервые опробован в пилотном проекте с украинскими туристами в конце декабря 2020 года. 

Напомним, что в период пандемии, Египет стал самым популярным местом для отдыха для украинских туристов

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Туризм, Шри-Ланка, Карантин.
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