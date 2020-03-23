Украинцам увеличат субсидии для оплаты коммуналки

Новости Бизнеса:Кабинет министров увеличит субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг

Кабинет министров Украины планирует ввести дополнительную компенсацию по оплате жилищно-коммунальных услуг на период карантина для 3 млн домохозяйств - получателей субсидий, путем увеличения социальных нормативов пользования такими услугами.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная во время брифинга.

"На ближайших заседаниях правительства мы будем предлагать дополнительную компенсацию расходов для 3 млн домохозяйств, которые сегодня получают субсидию, на оплату отдельных коммунальных услуг в период карантина. Мы сделаем это путем увеличения на 50% социальных нормативов пользования электроэнергией, природным газом, подогревом воды, пользования горячей и холодной водой", - сказала министр.

Лазебная подчеркнула, что люди будут использовать больше ресурсов, оставаясь дома в условиях карантина, поэтому правительство пошло на такой шаг. По ее словам, средняя сумма такой компенсации составит 300 грн. Также она сообщила, что будет упрощен порядок предоставления субсидии по оплате ЖКУ людям, которые потеряли работу во время карантина.

"Мы усиливаем социальную защиту граждан, которые в период карантина будут без работы, потеряют работу. Мы для них упростим порядок предоставления субсидии, это мы планируем вынести на среду на заседание Кабмина", - отметила Лазебная.

Как сообщалось, ранее в Минсоцполитики сообщили, что получатели субсидий и льгот в Украине не лишатся их в случае несвоевременной оплаты жилищно-коммунальных услуг во время карантина.

По данным Минсоцполитики, средний размер субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг в Украине в 2019 году составил 1200 грн, размер льготы - 750 грн.

Напомним: