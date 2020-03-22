Карантин в Украине: НБУ дал рекомендации банкам

В условиях карантина банки должны обеспечить бесперебойную работу центральных офисов, дистанционных каналов обслуживания и контакт-центров.
Об этом говорится в сегодняшнем письме Национального банка всех банков страны.
"Банкоматы должны быть подкреплены наличными, чтобы клиенты всегда при необходимости могли снять средства. Однако не забывайте - сейчас стоит минимизировать контакты с наличными, которые потенциально могут быть носителями вируса. Поэтому сегодня, как никогда, нужно быть #cashless. Со своей стороны, банки должны также принимать и обрабатывать карточки всех эмитентов в банкоматных сетях и сетях POS-терминалов ", - говорится в письме.
Отмечается также, что банки должны максимально перевести взаимодействие с клиентами в онлайн каналы.
"... банки могут самостоятельно определять и изменять режим работы отделений, количество и перечень операций в конкретных отделениях с учетом ситуации и нагрузки. Например, закрывать неключевые отделения, сокращать время работы отделений, устанавливать разное время для обслуживания пожилых людей и других клиентов и т.д. ", - добавили в сообщении.
Отмечается также, что банки имеют право отказать в обслуживании клиента с симптомом коронавируса в отделении банка.
Банкам на законодательном уровне на период карантина запрещено начислять и взимать штрафы или любые другие обязательные платежи за несвоевременное осуществление платежей по потребительским кредитам, а также повышать процентную ставку по потребительским кредитам. Банки должны информировать об этом клиентов.
"Клиенты банков на время карантина могут приостановить уплату платежей по ипотечным кредитам, и банки не должны в таких случаях взимать с них залог. Об этом банки также должны сообщить клиентам", - уточнили в Нацбанке.
Также запрещено начислять и взимать пеню за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги в период карантина.
В НБУ также призвали украинцев "отправить наличку на карантин".
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