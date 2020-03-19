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На период карантина НБУ разрешил банкам предоставить льготы клиентам по кредитам

На период карантина НБУ разрешил банкам предоставить льготы клиентам по кредитам
11:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: НБУ via Flickr

Новости Бизнеса:НБУ разрешает банкам предоставлять клиентам льготы по обслуживанию рабочих кредитов на период карантина.

Национальный банк Украины (НБУ) разрешил банкам на период карантина предоставлять клиентам льготные условия по обслуживанию кредитов, которые по состоянию на вечер 7 марта 2020 года были работающими и обслуживались, если это не окажет негативного влияния на капитал банка, сообщается на сайте регулятора.

"Клиенты нервничают и просят реальных подходов к реструктуризации. Начинайте работу уже сейчас. Примеры реструктуризации и применения льготного режима в наших нормативно-правовых актах, в частности в постановлении №97. Подход может быть индивидуальным в случае с корпоративными заемщиками и стандартным в случае с розничными", – сказала первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова во время совещания центробанка с топ-менеджерами крупнейших украинских банков 18 марта, которую цитирует пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, Рожкова в ходе встречи также отметила необходимость в особом подходе к отраслям, которые из-за карантина не работают и полностью теряют доходы, а также к гражданам, которые временно не работают вследствие приостановки деятельности отдельных компаний.

Первая замглавы НБУ напомнила, что во вторник Верховная Рада по инициативе Нацбанка запретила банкам начислять штрафы и пени за просрочку потребительского кредита в период с 1 марта по 30 апреля.

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По словам Рожковой, чрезвычайно важной в нынешних условиях является борьба с паникой из-за коронавируса, в связи с чем, она рекомендует банкам отказаться от применения каких-либо ограничений в отношении операций клиентов.

"Мы против ограничений. Вместо ограничений должна быть здоровая коммуникация с клиентом. Банки также должны регулярно подкреплять наличными банкоматы и обеспечить работу отделений во всех регионах, особенно это касается крупнейших банков", - подчеркнула она.

Согласно сообщению, совещание с топ-менеджерами крупнейших украинских банков в условиях карантина проходило в формате конференц-колла. Со стороны НБУ присутствовали все члены правления, представители более 50 банков, а также банковских ассоциаций.

Напомним: 

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НБУ, Банки, Кредиты, Екатерина Рожкова, Льготы по кредитам.
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