ПриватБанк начал осуществлять обмен валют только онлайн

Новости Бизнеса:ПриватБанк приостановил покупку и продажу наличной валюты и перевел ее в онлайн.

Государственный ПриватБанк (Киев) перевел все валютообменные операции в онлайн на время прекращения международного авиасообщения, сообщила пресс-служба банка среду.

"С 18 марта ПриватБанк будет проводить валютообменные операции для клиентов физлиц в безналичном формате через мобильный банк Privat24, веб-версию Приват24 и сеть терминалов самообслуживания”, - говорится в сообщении.

Уточняется, что владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается, смогут без ограничений получить наличную валюту в кассах банка при предварительном заказе.

Согласно информации на сайте ПриватБанка, курс в отделениях составлял 27,3-28,5 грн/$1 (купля-продажа), курс онлайн-обмена – 27,3-28,5714 грн/$1.

Напомним: