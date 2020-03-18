ПриватБанк начал осуществлять обмен валют только онлайн

Государственный ПриватБанк (Киев) перевел все валютообменные операции в онлайн на время прекращения международного авиасообщения, сообщила пресс-служба банка среду.
"С 18 марта ПриватБанк будет проводить валютообменные операции для клиентов физлиц в безналичном формате через мобильный банк Privat24, веб-версию Приват24 и сеть терминалов самообслуживания”, - говорится в сообщении.
Уточняется, что владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается, смогут без ограничений получить наличную валюту в кассах банка при предварительном заказе.
Согласно информации на сайте ПриватБанка, курс в отделениях составлял 27,3-28,5 грн/$1 (купля-продажа), курс онлайн-обмена – 27,3-28,5714 грн/$1.
Напомним:
Национальный банк Украины (НБУ) на 18 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 27,05 гривен за доллар, что на 53 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Национальный банк связывает текущие волнения на валютном рынке Украины с влиянием краткосрочных психологических факторов и заявляет о готовности поддерживать стабильность украинской гривни с использованием международных резервов.
В последние дни наблюдаются признаки недостатка наличной валюты в кассах банков, что вызвано повышением спроса населения на наличную валюту.