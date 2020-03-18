Курс валют на 18 марта от НБУ: гривна продолжает падение

Новости Бизнеса:Официальный курс НБУ на 18 марта: 100 USD – 2705,66 гривни; 100 EUR – 2972,71 гривни.

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 27,05 гривен за доллар, что на 53 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 18 марта установлен на таком уровне: 27,0566 гривен за 1 доллар (+0,5317 грн). При этом курс доллара на 17 марта составлял 26,5249 гривен за 1 доллар.

Курсы валют на 18 марта:

USD — 27,0566 грн за 1 доллар;

EUR — 29,7271 грн за 1 евро;

PLN — 6,6655 грн за 1 польский злотый;

RUB — 3,6067 грн за 10 российских рублей;

BYN — 11,3597 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 4,1713 грн за 1 турецкую лиру;

MDL —1,5336 грн за 1 молдавский лей.

GBP — 32,6979 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF —28,14 грн 1 швейцарский франк;

CNY — 3,8542 грн за 1 китайский юань.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 17 марта межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 30 копеек до 27,02 гривен за доллар, курс в покупке 26,99 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 41 копейку до 30,07 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 17 марта справочный курс на уровне 27,03 грн/доллар, повысив его по сравнению с 16 марта (26,42 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 17 марта курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 1 гривну 50 копеек до 28,68 гривен за доллар, курс евро вырос на 1 гривну 52 копейки до 31,72 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,24 (26,40 - 16 марта), продажи - 28,68 (27,18 - 16 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 30,05 (29,27 - 16 марта), продажи - 31,72 (30,20 - 16 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,27 (3,25 - 16 марта), продажи 3,81 (3,73 - 16 марта) грн за 10 рублей.

Напомним: