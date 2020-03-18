Скачать
Среда, 18.03.2020
Внеочередное заседание рады, падение гривни, новый генпрокурор и другое: главные события 17 марта
Внеочередное заседание рады, падение гривни, новый генпрокурор и другое: главные события 17 марта
Коронавирус COVID-19: как страны живут на карантине
Коронавирус COVID-19: как страны живут на карантине
Бокс. Александр Гвоздик планировал вернуться на ринг в андеркарте боя Василий Ломаченко - Теофимо Лопес
Бокс. Александр Гвоздик планировал вернуться на ринг в андеркарте боя Василий Ломаченко - Теофимо Лопес
Конон-огородник, Конон Градарь: приметы и обряды на 18 марта
Конон-огородник, Конон Градарь: приметы и обряды на 18 марта

Курс валют на 18 марта от НБУ: гривна продолжает падение

Курс валют на 18 марта от НБУ: гривна продолжает падение
09:05 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr

Новости Бизнеса:Официальный курс НБУ на 18 марта: 100 USD – 2705,66 гривни; 100 EUR – 2972,71 гривни.

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 27,05 гривен за доллар, что на 53 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 18 марта установлен на таком уровне: 27,0566 гривен за 1 доллар (+0,5317 грн). При этом курс доллара на 17 марта составлял 26,5249 гривен за 1 доллар.

Курсы валют на 18 марта:

  • USD — 27,0566 грн за 1 доллар;

  • EUR — 29,7271 грн за 1 евро;

  • PLN — 6,6655 грн за 1 польский злотый;

  • RUB — 3,6067 грн за 10 российских рублей;

  • BYN — 11,3597 грн за 1 белорусский рубль;

  • TRY — 4,1713 грн за 1 турецкую лиру;

  • MDL —1,5336 грн за 1 молдавский лей.

  • GBP — 32,6979 грн за 1 фунт стерлингов;

  • CHF —28,14 грн 1 швейцарский франк;

  • CNY — 3,8542 грн за 1 китайский юань.

 

 

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 17 марта межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 30 копеек до 27,02 гривен за доллар, курс в покупке 26,99 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 41 копейку до 30,07 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 17 марта справочный курс на уровне 27,03 грн/доллар, повысив его по сравнению с 16 марта (26,42 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 17 марта курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 1 гривну 50 копеек до 28,68 гривен за доллар, курс евро вырос на 1 гривну 52 копейки до 31,72 гривен за евро.

Курс гривни в онлайн-обмене коммерческих банков резко просел: в чем причина

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,24 (26,40 - 16 марта), продажи - 28,68 (27,18 - 16 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 30,05 (29,27 - 16 марта), продажи - 31,72 (30,20 - 16 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,27 (3,25 - 16 марта), продажи 3,81 (3,73 - 16 марта) грн за 10 рублей.

Напомним: 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Коронавирус в Украине: в Черновцах умерла женщина, всего за день зарегистрировано 7 новых случаев инфицирования
02 Коронавирус: Одесса прекращает транспортное сообщение между населенными пунктами
03 Едим и не болеем: продукты, укрепляющие иммунитет
04 Внеочередное заседание рады, падение гривни, новый генпрокурор и другое: главные события 17 марта
05 Продукты питания, которые укрепят иммунитет и усилят защитные функции организма
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Курс валют на 18 марта от НБУ: гривна продолжает падение
Курс валют на 18 марта от НБУ: гривна продолжает падение
На Донбассе боевики обстреляли участок разведения Богдановка-Петровское
На Донбассе боевики обстреляли участок разведения Богдановка-Петровское
Прогноз погоды на 18 марта: в Украине ближайшие сутки потеплеет
Прогноз погоды на 18 марта: в Украине ближайшие сутки потеплеет
Весеннее равноденствие 2020: прогноз астрологов
Весеннее равноденствие 2020: прогноз астрологов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь