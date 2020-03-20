Нацбанк утвердит правила "кредитных каникул" для всех

Новости Бизнеса:Национальный банк на днях утвердит стандартные правила кредитных каникул для всех.

Национальный банк Украины (НБУ) на днях утвердит стандартные правила "кредитных каникул" для всех, сообщила заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

"В ближайшие дни мы финализируем правила льготного пользования кредитами. Это будет касаться всех заемщиков - и крупных компаний, и малого и среднего бизнеса, и физлиц", - сказала она в ходе онлай-пресс-брифинга в пятницу.

"Эти подходы будут стандартизированы. Их примет правление и таким образом они будут внедрены банками", - добавила Рожкова.

На период карантина Национальный банк разрешил применить льготный режим обслуживания ко всем работающим кредитам по состоянию на вечер 7 марта.

18 марта президент Владимир Зеленский подписал законы, направленные на противодействие распространению коронавируса, в частности - по поддержке налогоплательщиков и по доступности лекарственных средств и медицинских изделий.

В частности, с 1 марта 2020 до 30 апреля 2020 года граждане освобождаются от ответственности по договорам о потребительском кредите.

Также в указанный период не применяются штрафные санкции за нарушение налогового законодательства, неуплату или несвоевременную уплату единого социального взноса (ЕСВ), непредставление (несвоевременное представление) отчетности об уплате ЕСВ. Также вводится мораторий на проведение налоговых проверок с 18 марта по 31 мая 2020 года.

Напомним: