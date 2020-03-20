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Борьба с коронавирусом: Нацбанк рассчитывает на поддержку МВФ

Борьба с коронавирусом: Нацбанк рассчитывает на поддержку МВФ
13:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Украина рассчитывает на финансирование МВФ по программам борьбы с коронавирусом.

Украина рассчитывает на финансирование Международного валютного фонда (МВФ) по программам борьбы с коронавирусом, сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий.

"Сегодня у МВФ есть две программы для поддержки стран, которые пострадали или страдают от коронавируса. Ожидаем, что финансирование получит украинская сторона", – сказал он в ходе онлайн-брифинга в пятницу.

Смолий отметил, что Украина также продолжает переговоры по ускорению получения программы расширенного финансирования от МВФ, размер которой был оговорен еще в минувшем году – $5,5 млрд.

"Кроме программы МВФ, мы рассчитываем на поддержку Всемерного банка, Европейской комиссии, других доноров, которые работали с нами в предыдущие годы и, думаю, в этом периоде также нас поддержат", – добавил глава НБУ.

По его словам, большая часть этого финансирования будет направлена в государственный бюджет на покрытие дефицита, а также на пополнение золотовалютных резервов.

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Он отметил, что Нацбанк на постоянной основе контактирует с коллегами с Европейского центрального банка, с Федеральной резервной системы, с МВФ.

"Мы обмениваемся информацией практически в онлайне по тем мероприятиям и решениям, которые они принимают, лучшие практики будем использовать в своей работе", – сказал Смолий.

 О чем речь: 

В начале марта МВФ заявил о готовности выделить $50 млрд странам с низкими доходами и развивающимися экономиками на борьбу с коронавирусом, а на этой неделе директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева заявила о готовности МВФ в целом мобилизовать $1 трлн на кредиты для оказания помощи странам в преодолении эпидемии и ее последствий.

"В качестве первой линии защиты фонд может развернуть свой гибкий и быстроразвивающийся инструментарий реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы помочь странам с неотложными потребностями в платежном балансе", - отметила она.

Эти инструменты позволяют, в частности, предоставить порядка $50 млрд развивающимся странам, в том числе до $10 млрд могут быть выделены странам-членам с низкими доходами под нулевую ставку.

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У МВФ сейчас 40 действующих соглашений на общую сумму примерно $200 млрд. Во многих случаях эти соглашения станут еще одним инструментом для быстрого предоставления кризисного финансирования.

"Мы также получили запросы еще от 20 государств, будем следить за ними в ближайшие дни", - сообщила Георгиева.

Напомним:

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НБУ, МВФ, Коронавирус, Яков Смолий.
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