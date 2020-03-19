В случае завершения карантина 3 апреля даты конца учебного года не изменятся – МОН

Новости Украины:Заместитель министра образования заявила, что в связи с карантином по Украине, который закончится 3 апреля, графики окончания учебного года не будут смещены.

Заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий заявляет, что графики окончания учебного года не будут смещены, если карантин закончится 3 апреля.

Об этом она сказала во время брифинга. "Если мы говорим об уплотнении, потому что видим сейчас, на сегодняшний день, есть вопрос об уплотнении графика обучения, мы можем говорить также о том, что до окончания учебного года осталось несколько дней, которые могут быть использованы как учебные... Если карантин закончится 3 апреля, то точно не будут смещены графики окончания учебного года", - отметила Мандзий.

Как сообщалось ранее, Минздрав разработал новый алгоритм действий в случае распространения коронавируса на территории Украины.

Напомним: