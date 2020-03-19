Пандемия коронавируса: ученые оценили эффективность карантина в борьбе с COVID-19

Новости Украины:В Лондоне ученые оценили эффективность различных стратегий по сдерживанию распространения коронавируса в мире.

Эпидемиологи из Имперского колледжа в Лондоне оценили эффективность различных стратегий сдерживания нового коронавируса, исследования опубликовано на сайте огранизации.

Команда специалистов в различных областях медицины изучала пять вариантов сдерживания заболевания.

Домашняя изоляция отдельных больных — когда люди с симптомами заболевания (кашлем или лихорадкой) остаются дома в течение недели после появления симптомов

Домашний карантин — когда все члены семьи, в которой есть случаи заболевания, остаются дома в течение 14 дней после появления симптомов.

Социальное дистанцирование — сокращение контактов всех людей вне дома, школы или рабочего места.

Социальное дистанцирование для населения старше 70 лет — когда ограничение социальных контактов затрагивает только пожилых людей, которые подвергаются наибольшему риску тяжелых заболеваний

Закрытие школ и университетов.

Как показало исследование, разные комбинации этих методов приводят всего к двум сценариям.

В первом сценарии меры помогут замедлить распространение инфекции, но не смогут остановить полностью ее распространение. Это позволяет серьезно снизить нагрузку на систему здравоохранения и и защитить тех, кто наиболее уязвим — пожилых людей или людей с ослабленной имунной системой. В этом случае эпидемия достигнет трех — четырех месяцев.

Во втором сценарии распространение заболевания прерывается почти полностью. Однако спустя некоторое время после отмены строгих мер карантина коронавирус может вернуться. Вторая вспышка COVID-19 в этом случае может прийтись на следующую зиму.

Для первого сценария достаточно сочетания домашней изоляции больных и членов их семей, а также социального дистанцирования пожилых людей. Это может снизить нагрузку на систему здравоохранения на две трети, а смертность — вдвое. В этом случае распространение коронавируса по-прежнему может привести примерно к 250 тысяч смертей.

Во втором сценарии требуется применение всех вышеперечисленных мер, включая изоляцию всего населения. Все эти меры, отмечает профессор Кристл Доннелли, могут привести к разрушительным последствиям даже без учета распространения самого заболевания.

Напомним: