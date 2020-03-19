Пандемия коронавируса: ученые оценили эффективность карантина в борьбе с COVID-19

Эпидемиологи из Имперского колледжа в Лондоне оценили эффективность различных стратегий сдерживания нового коронавируса, исследования опубликовано на сайте огранизации.
Команда специалистов в различных областях медицины изучала пять вариантов сдерживания заболевания.
Как показало исследование, разные комбинации этих методов приводят всего к двум сценариям.
В первом сценарии меры помогут замедлить распространение инфекции, но не смогут остановить полностью ее распространение. Это позволяет серьезно снизить нагрузку на систему здравоохранения и и защитить тех, кто наиболее уязвим — пожилых людей или людей с ослабленной имунной системой. В этом случае эпидемия достигнет трех — четырех месяцев.
Во втором сценарии распространение заболевания прерывается почти полностью. Однако спустя некоторое время после отмены строгих мер карантина коронавирус может вернуться. Вторая вспышка COVID-19 в этом случае может прийтись на следующую зиму.
Для первого сценария достаточно сочетания домашней изоляции больных и членов их семей, а также социального дистанцирования пожилых людей. Это может снизить нагрузку на систему здравоохранения на две трети, а смертность — вдвое. В этом случае распространение коронавируса по-прежнему может привести примерно к 250 тысяч смертей.
Во втором сценарии требуется применение всех вышеперечисленных мер, включая изоляцию всего населения. Все эти меры, отмечает профессор Кристл Доннелли, могут привести к разрушительным последствиям даже без учета распространения самого заболевания.
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