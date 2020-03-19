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Сопротивляемость коронавирусу зависит от иммунитета человека: Врач-вирусолог

Сопротивляемость коронавирусу зависит от иммунитета человека: Врач-вирусолог
16:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Украины:В Украине ученые объяснили, какие группы людей могут быть более подвержены заражению на коронавирус.

Коронавирус Covid-19 поражает не всех людей подряд, а выборочно - из-за того, что иммунная система у всех разная.

Об этом заявила доктор медицинских наук, заведующий отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В.Громашевского Алла Мироненко. 

"Коронавирус заражает не всех подряд, а выборочно, во-первых, потому, что иммунная система у людей разная", - сказала она.

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В то же время ученый заметила, что мы на сегодняшний день недостаточно знаем об этом вирусе. Поэтому никто не может объяснить, почему при других респираторных инфекциях, за исключением риновирусной, дети болеют первыми, а этот коронавирус, наоборот, чаще поражает взрослых.

Мироненко рассказала, что вирусов, которые могут поразить человека, очень много. Все они имеют тропность (сочетаемость с чем-то, направленность на что-то - Авт.) к разным тканям - одни поражают печень, другие - легкие, третьи - нервную ткань, еще какие-то кожу, лимфатические узлы и т.п.

"Covid-19 тропный к легким, поэтому он вызывает именно пневмонию", - пояснила доктор медицинских наук. 

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Она отметила, что есть пять видов коронавирусов, присущих человеку, которые вызывают обычные респираторные заболевания без осложнений.

"Известен еще один коронавирус SARS, который недолго циркулировал в 2002-2003 году. Тогда им переболели около 8 тысяч человек, то есть не так уж много, но уровень летальности был довольно высок - умерли более 900 человек. Однако благодаря ограничительным мерам с ним удалось справиться. На сеггодняшний день он исчез", - сообщила Мироненко.

По данным Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на утро 19 марта в Украине лабораторно подтверждены 16 случаев Covid-19, из них два летальных: Черновицкая область - 10 случаев (1 летальный), Житомирская - 1 (летальный) случай, Киевская - 2 случая, Донецкая - 1 случай, г. Киев - 2 случая.

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Напомним: 

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Украина, Заболевание, Вирус, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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