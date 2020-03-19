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Четверг, 19.03.2020

Видео, которое показывает стремительное распространение коронавируса по планете

Ролик, охватывающий период с 23 января по 17 марта 2020 года, опубликован на GitHub. Видео показывает, что очаги инфекции почти до конца февраля были сосредоточены только в Китае и соседних регионах, однако позже коронавирус перекинулся в Европу и США. В настоящее время в мире зафиксированы 225,254 случая заражения коронавирусом COVID-19. 9,276 заболевших погибли, а 85,831 человек выздоровел. 16 марта коронавирус был выявлен в последней европейской стране, где не было больных — в Черногории. Также, после первого случая заболевания в штате Западная Вирджиния, коронавирус охватил США полностью. На данный момент в Украине подтверждены 16 случаев заболевания COVID-19: в Черновицкой области — десять, в Житомирской — один, в Киевской области — два (18 марта стало известно, что один из них — это нардеп Сергей Шахов), в Киеве — два, в Донецкой области — один. Два случая — летальные.
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США, Европа, Видео, Коронавирус, Covid-19.
15:28 Сегодня Телеграф
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