Видео, которое показывает стремительное распространение коронавируса по планете

Ролик, охватывающий период с 23 января по 17 марта 2020 года, опубликован на GitHub. Видео показывает, что очаги инфекции почти до конца февраля были сосредоточены только в Китае и соседних регионах, однако позже коронавирус перекинулся в Европу и США. В настоящее время в мире зафиксированы 225,254 случая заражения коронавирусом COVID-19. 9,276 заболевших погибли, а 85,831 человек выздоровел. 16 марта коронавирус был выявлен в последней европейской стране, где не было больных — в Черногории. Также, после первого случая заболевания в штате Западная Вирджиния, коронавирус охватил США полностью. На данный момент в Украине подтверждены 16 случаев заболевания COVID-19: в Черновицкой области — десять, в Житомирской — один, в Киевской области — два (18 марта стало известно, что один из них — это нардеп Сергей Шахов), в Киеве — два, в Донецкой области — один. Два случая — летальные.