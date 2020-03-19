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Четверг, 19.03.2020

Спасатели провели дезинфекцию парка (Видео)

Уменьшение вирусных заболеваний и недопущение их распространения, - именно на этом сейчас акцентируют внимание руководство страны и органы местного самоуправления. Об этом говорится в сообщении ГСЧС. "Утром 19 марта спасатели областного центра провели дезинфекцию в Парке культуры и отдыха имени Михаила Чекмана в г. Хмельницком. Обработка спецраствором проводились согласно протокольному решению внеочередного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Каждый пожарный во время выполнения действий по назначению находился в специальном костюме защиты", - говорится в сообщении. Спасатели Управления ГСЧС Украины в Черновицкой области во взаимодействии с Национальной полицией проводят мероприятия по дезинфекции в г. Новоселице. С помощью пожарно-спасательной техники работники Службы спасения обработали специальным раствором основные улицы районного центра. Всего, по состоянию на 18 марта в области продезинфицированы 47 объектов: авто- и железнодорожные станции, рынки. К работам от Службы спасения области привлекались 109 человек личного состава и 34 единицы техники. На Кировоградщине рабочие группы в составе полицейских, спасателей и работников Госпродпотребслужбы начали рейдовые инспекции относительно соблюдения противоэпидемических мероприятий Рабочие группы, в состав которых входят полицейские, инспекторы У ГСЧС в области и работники Госпродпотребслужбы, будут осуществлять постоянный мониторинг эпидемической ситуации в области. Кроме того, с сегодняшнего дня рабочие группы, созданные во всех районах области, будут осуществлять рейдовые инспекции относительно соблюдения субъектами хозяйствования на территории Кировоградской области требований вышеупомянутого постановления Кабинета Министров Украины, своевременного и полного проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий.
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Спасатели, ГСЧС, Дезинфекция, Коронавирус.
15:07 Сегодня Телеграф
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