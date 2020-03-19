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По всей Украине с завтрашнего дня людей будут информировать о правилах карантина из громкоговорителей

По всей Украине с завтрашнего дня людей будут информировать о правилах карантина из громкоговорителей
21:15 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Украине с завтрашнего дня службы контроля начнут информировать граждан через громкоговорители.

Сегодня в Киеве, а с завтрашнего дня по всей Украине такие автомобили будут курсировать по улицам городов и осуществлять информирование людей о правилах поведения во время карантина.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"Для информирования граждан о необходимости соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила, направленные на предотвращение заражения коронавирусной инфекцией, в столице организовано курсирование автомобилей оперативно-спасательной службы, оборудованного громкоговорящей устройствами. Сегодня в Киеве, а с завтрашнего дня по всей Украине такие автомобили будут курсировать по улицам городов и осуществлять информирование людей о правилах их поведения в данный период", — говорится в сообщении. 

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Спасатели напоминают: в связи с карантином, гражданам настоятельно рекомендуется без крайней необходимости не покидать места жительства.

  • не выходите на улицу без необходимости;
  • не посещать места скопления людей;
  • во время пребывания на улице надевайте защитные маски, сохраняйте дистанцию между людьми не менее 2 метров;
  • соблюдайте меры личной гигиены;
  • позаботьтесь о близких и родных людей пожилого возраста, обеспечив их всем необходимым, чтобы им не пришлось выходить на улицу.

Напомним: 

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Украина, Заболевание, Карантин, Заражение, ГСЧС, Коронавирус.
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