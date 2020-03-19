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Четверг, 19.03.2020
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За увольнение во время карантина руководителей ждет штраф до 51 тысячи

За увольнение во время карантина руководителей ждет штраф до 51 тысячи
19:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото:mvs.gov.ua

Новости Украины:В Украине на время карантина руководителям за незаконное увольнение грозит огромный штраф или исправительные работы.

Руководителям, которые незаконно увольняют работников во время карантина, может грозить штраф до 51 тыс. грн либо исправительные работы, а также лишение права занимать определенные должности либо исправительные работы на срок до 2 лет.

Об этом заявил заместитель председателя Нацполиции - начальник Главного следственного управления НПУ Максим Цуцкиридзе, информирует пресс-служба МВД. 

По его словам, в случае незаконного увольнения работники могут обращаться на 102 или писать заявление в полицию по статье 172 Уголовного кодекса Украины (грубое нарушение законодательства о труде).

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"Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (34 000 - 51 000 гривень). Либо лишение права занимать определенные должности. Также руководителей могут лишить права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, или наказать исправительными работами на срок до двух лет", - отметил Цуцкиридзе.

Заместитель председателя Нацполиции также напомнил, что когда человека берут на работу и заключают договор между ним и работодателем, прописаны определенные условия.

"Работодатели не могут их ухудшать под предлогом карантина, иначе им придется отвечать за такие действия. Пока о таких случаях я не слышал, все с пониманием подходят к ситуации", - уточнил Цуцкиридзе. 

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Заместитель председателя Национальной полиции Украины сказал, что правоохранители будут оперативно реагировать на нарушения трудового законодательства и привлекать нарушителей к уголовной ответственности.

Напомним: 

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Украина, Работа, Заболевание, Карантин, Труд, Заражение, Коронавирус.
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