За увольнение во время карантина руководителей ждет штраф до 51 тысячи

Руководителям, которые незаконно увольняют работников во время карантина, может грозить штраф до 51 тыс. грн либо исправительные работы, а также лишение права занимать определенные должности либо исправительные работы на срок до 2 лет.
Об этом заявил заместитель председателя Нацполиции - начальник Главного следственного управления НПУ Максим Цуцкиридзе, информирует пресс-служба МВД.
По его словам, в случае незаконного увольнения работники могут обращаться на 102 или писать заявление в полицию по статье 172 Уголовного кодекса Украины (грубое нарушение законодательства о труде).
"Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (34 000 - 51 000 гривень). Либо лишение права занимать определенные должности. Также руководителей могут лишить права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, или наказать исправительными работами на срок до двух лет", - отметил Цуцкиридзе.
Заместитель председателя Нацполиции также напомнил, что когда человека берут на работу и заключают договор между ним и работодателем, прописаны определенные условия.
"Работодатели не могут их ухудшать под предлогом карантина, иначе им придется отвечать за такие действия. Пока о таких случаях я не слышал, все с пониманием подходят к ситуации", - уточнил Цуцкиридзе.
Заместитель председателя Национальной полиции Украины сказал, что правоохранители будут оперативно реагировать на нарушения трудового законодательства и привлекать нарушителей к уголовной ответственности.
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