Нацбанк предлагает Кабмину отказаться от налички

Новости Бизнеса:Нацбанк предложил правительству Украины перевести все выплаты на безналичный расчет.

Национальный банк Украины (НБУ) предложил Кабинету министров и органам местного самоуправления перевести все выплаты в безналичную форму, в том числе выплаты пенсий, зарплат, субсидий, социальные и другие денежные выплаты, говорится в письме, разосланном регулятором всем банкам, которое обнародовано на странице центробанка в Facebook.

"Как вы уже знаете, наличные потенциально могут быть носителем вируса, а путешествия для получения заработных плат, пенсий, социальных выплат, субсидий и других денежных выплат подвергать вас опасности", – пояснил инициативу Нацбанк.

Кроме того, согласно тексту письма, Нацбанк разрешил банкам измерять температуру посетителей при входе в отделение с помощью соответствующих дистанционных средств, а также отказывать в обслуживании в отделении клиентам с симптомами коронавируса.

Центробанк также разрешил банкам закрывать неключевые отделения, сокращать время работы отделений, устанавливать разное время для обслуживания пожилых людей и других клиентов самостоятельно, свидетельствует обнародованное письмо.

"Однако банки должны обеспечить работу "опорных" отделений в "спальных" районах городов, чтобы клиенты по необходимости могли получить необходимые финуслуги, не совершая путешествие через полгорода", – отметил Нацбанк, добавив, что в таких отделениях необходимо предусмотреть технологические перерывы для проветривания, дезинфекции и влажной уборки, а также снабдить их работников средствами личной защиты.

Согласно тексту письма, центробанк подчеркнул, что банки должны обеспечить бесперебойную работу центральных офисов, дистанционных каналов обслуживания контакт-центров, наполнить наличкой банкоматы, а также принимать и обрабатывать карточки всех эмитентов в банкоматных сетях и сетях POS-терминалов.

Нацбанк также напомнил, что банкам на законодательном уровне на период карантина запрещено начислять и взимать неустойки (штрафы, пени или любые другие обязательные платежи) за несвоевременную выплату по потребительским кредитам, а также повышать процентную ставку по ним. Отмечается, что клиенты банков на этот период могут приостановить уплату платежей по ипотечным кредитам, и банки не должны в таких случаях взимать с них залог. Центробанк уточнил, что об этом банки должны сообщить своим клиентам дополнительно.

В письме также отмечается, что Нацбанк в ближайшее время утвердит рекомендации банкам относительно режима льготного обслуживания кредитов платежеспособных добросовестных заемщиков.

Напомним: