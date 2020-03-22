Налоги, коммуналка и штрафы: какие изменения ждут украинцев на время карантина

Новости Украины:Какие законы приняла власть, чтобы облегчить жизнь украинцев и бизнеса на время карантина.

В Украине объявлен карантин, а в нескольких областях чрезвычайная ситуация. Потому значительное количество предприятий закрыли, а их работники в вынужденном отпуске. Чтобы уменьшить финансовую нагрузку на украинцев и бизнес, Рада приняла Закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины...". Он вступил в силу 18 марта.

Коммуналка подождет

С оплатой коммунальных услуг можно повременить. Об этом в эфире программы "Право на власть" на 1+1 рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

Речь идет в частности о тех, кто не может оплатить коммуналку онлайн и вынужден идти в банк. Больше всего среди таких лиц пенсионеров, которые ежемесячно примерно 20 числа направляются в сберкассу и стоят в очередях, чтобы не потерять свои льготы

"Если возникнет задолженность, никто не заберет у них (пенсионеров – ред.) субсидию. Это уже принятое решение. Более того, не будет ни пени, ни штрафных санкций. Я очень прошу не ходить людей в банки и создавать очереди. Обезопасьте и берегите себя. Не бегите оплачивать коммуналку,"– заверила Лазебная.

Лазебная попросила родственников, знакомых и соседей пожилых людей помочь им с оплатой коммуналки онлайн. Кроме того, министр напомнила, что с 1 апреля всем пенсионерам, которые имеют выплаты меньше 5 тысяч гривен, начислят дополнительную одноразовую помощь в 1 тысячу гривен.

Почему это важно? Это решение приняли в первую очередь для защиты пенсионеров, которые в наибольшей группе риска заболеть и умереть от коронавируса Covid-2019. Смертность для людей от 60 – 3,5%, от 70 – 8%, а для людей старше 80 смертность составляет 15%.

Часть коммуналки компенсирует государство

Министерство соцполитики планирует покрыть расходы населения на коммунальные услуги в период карантина путем повышения социальных льгот. Соответствующее поручение Шмыгаль ранее дал Минэкономики. Первым шагом является подсчет суммы и категорий граждан, а также потребностей бюджета на возмещение части коммунальных платежей на время карантина.

"Мы призываем людей быть дома. Поэтому государство должно взять на себя частичное возмещение коммунальных услуг, которые возрастут в связи с постоянным пребыванием людей на самоизоляции дома,"– сказал он.

Впоследствии глава Минсоцполитики Марина Лазебная в эфире "Право на власть" подтвердила, что министерство работает над тем, чтобы увеличить социальные нормативы, по которым платят наши субсидианты и льготники.

Тарифы

Решение готовят Министерство экономики, Минфин и Министерство юстиции. Компенсацию может получить определенная категория людей или даже все украинцы.

"Сроки – один день. У нас нет других терминов. Мы прекрасно понимаем, что люди остаются дома и им будет еще сложнее оплачивать (коммунальные платежи – ред.), если субсидии не покроют их расходы,"– сказала Лазебная.

Как только это решение будет принято на заседании правительства, то министр сразу "выйдет и расскажет об этом людям".

ФЛП могут не платить ЕСВ

ФЛП, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность (адвокаты, нотариусы, артисты) и члены фермерских хозяйств освобождаются от уплаты единого социального взноса (1039 гривен) в течение двух месяцев (марта и апреля). При этом эти два месяца им засчитают в страховой стаж.

Если вы уже заплатили, то не проблема. У вас есть три варианта действий:

Оставить все, как есть. Эти взносы являются добровольными.

Подать заявление на возврат.

Зачислить уплаченный ЕСВ за май или иной месяц.

Как вернуть деньги или зачислить за другой месяц?В приказе Минфина от 16.01.2016 №6 подробно описано, как подать заявление на возврат денег. Если кратко, то нужно обратиться в налоговую с соответствующим заявлением. Если у вас нет долга, то деньги вернут.

Зачислить уплаченный ЕСВ за другой месяц еще проще. Для этого в годовом отчете по ЕСВ в таблице 1 вам нужно указать периоды, за которые было начислено ЕСВ. Если вы работали весь год, то нужно внести все месяцы, кроме марта и апреля.

Если же вы платите поквартально, то в апреле заплатите только за январь и февраль, а в июле – за май и июнь.

Также отменили штрафы за несвоевременную и неполную уплату налогов в этот период. В течение двух месяцев не будет начисляться пеня, а уже начисленную пеню спишут. С 18 марта по 18 мая запретили проводить любые документальные проверки правильности начисления, исчисления и уплаты ЕСВ. Это все прописано в законе №533-IX.

Не будет штрафов за просроченный кредит

Если человек просрочил по потребительскому кредиту в период с 1 марта по 30 апреля, то ему не начисляются пеня, штраф и другие платежи.

Банкам также запрещается увеличивать проценты под потребительский кредит в период с 1 марта по 31 мая, если это не определено в 1056-1 ЦК (то есть, если заблаговременно установлена изменяемая процентная ставка и подпадает под условия ее изменения в законе).

Потребительский кредит – это обычный кредит, когда банк выдает человеку деньги на собственные нужды, а не на коммерческий проект.

Кроме того, в Нацбанке призывают банки отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.

"Позиция Национального банка в этом вопросе такая: ко всем кредитам, которые на вечер 7 марта 2020 были работающими и обслуживались, можно применять льготный режим обслуживания на период карантинных мероприятий, и это не окажет негативного влияния на капитал банка,"– отметила Рожкова.

В НБУ также считают, что банки должны применить особый подход к бизнесу, который через карантин полностью закрылся, и к людям, которые через это не работают. Также просят банков не ограничивать банковские операции для людей, поскольку это усиливает панику среди населения.

Не будет штрафов за налоговые нарушения

В период с 18 марта по 31 мая этого года отменят штрафы за налоговые нарушения.

Однако это не касается таких категорий:

страхование жизни и пенсионное страхование;

отчуждения налогового залога;

производство и учет горючего и спирта;

НДС;

акциз;

рента;

Что еще отменяют?

В течение двух месяцев арендаторы земельного участка коммунальной и государственной собственности, использующие землю в хозяйственной деятельности, не будут платить за нее.

Отменили налог на недвижимое имущество на нежилые помещения в течение марта-апреля.

Отсрочили введение обязательных РРО, или как их еще называют, кассовых аппаратов. Теперь предприниматели с годовым доходом до миллиона гривен до конца года могут не использовать их.

До 1 января 2023 года можно ввозить лекарственные средства и медицинские изделия без уплаты НДС в Украине.

С 18 марта по 31 мая 2020 года запретили проводить фактические и документальные проверки предпринимателей с определенными исключениями.

Срок подачи декларации об имущественном состоянии и доходах продлили до 1 июля 2020 года, а уплату – до 1 октября.

Что предлагает бизнес?

Все вышеперечисленные меры украинская власть ввела, чтобы защитить бизнес. Ряд государств по всему миру тоже ввели изменения в налоговую систему и выделили деньги, чтобы уберечь бизнес. Однако у самого украинского бизнеса другой взгляд на ситуацию и ее решение.

Институт налоговых реформ предложил уменьшить налоговую нагрузку для людей, которые получают меньше двух "минималок" (9446 гривен). Предлагают не облагать налогом для них одну минимальную зарплату.

Среди других предложений и снятие штрафов за просрочку уплаты по кредитам для бизнеса. Сейчас это доступно только людям, которые взяли потребительский кредит.

Как эти меры повлияют на экономику?

Все вышеперечисленные меры важны для того, чтобы сохранить украинский бизнес на плаву. Вероятно, этих мер недостаточно и нужно еще больше предоставлять льготы для бизнеса, как это делают в ЕС. Однако даже из-за принятых решений экономика Украины пострадает из-за меньших поступлений в бюджет.

По предварительным расчетам Ассоциации городов Украины, сумма потерь местных бюджетов по этим налогам составит не менее 6,3 миллиарда гривен, а поступления в бюджеты территориальных общин уменьшатся на 13%. В ассоциации призвали президента не подписывать закон.

Пенсионный фонд Украины тоже почувствует нехватку поступлений из-за отмены ЕСВ для ФЛП и других на два месяца. "Дыру" будут перекрывать за счет государственного бюджета.

Коронавирус в Украине: последние новости

По состоянию на утро 20 марта в Украине – 26 больных коронавирусом Covid-19. Из них 3 человека умерли, 1 человек выздоровел.

12 марта Украине по всей территории объявили карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года.

Не работают учебные заведения, не проводятся спортивные соревнования с участием зрителей.

С 16 марта границы закрыты для въезда иностранцев, а с 17 марта отменено международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение.

С 18 марта запрещена железнодорожная, авиа-, автобусная междугородная пассажирская перевозка.

Ограничен экспорт продуктов питания, а также полностью запрещен экспорт средств защиты от коронавируса.

Правительство приняло решение о выделении 70 миллионов гривен МВД. Эти деньги должны пойти на обеспечение его работников средствами индивидуальной защиты при осуществлении противоэпидемических мер по противодействию Covid-19.