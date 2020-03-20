НБУ назвал причину падения гривны

Национальный банк 19 марта на межбанке продал 200 млн долл. США, чтобы сгладить чрезмерные колебания курса и подчеркнул, что гривня слабеет в первую очередь из-за панических настроений.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.
"Сегодня Национальный банк продал 200 млн долл. США, чтобы сгладить чрезмерные колебания курса. Мы, как и раньше, не фиксируем курс. В стране гибкое курсообразование. Но наша цель – чтобы не было резких колебаний курса. Гривня слабеет в первую очередь из-психологического фактора панических настроений",- говорится в сообщении.
В Нацбанке отметили, что спрос на валюту больше, чем предложение. Причина – ухудшение настроений участников рынка (в частности, украинских компаний и населения) из-за коронавируса.
В то же время, в НБУ заверили, что у регулятора достаточно резервов, чтобы сглаживать резкие колебания курса.
Напоминаем:
Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке во вторник, 17 марта, продолжили снижение и к полудню установились на уровне 27,07/27,09 грн/долл., что на 37 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
Министерство финансов Украины готовит изменения в государственный бюджет на 2020 год в связи с эпидемией коронавируса.