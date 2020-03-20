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НБУ назвал причину падения гривны

НБУ назвал причину падения гривны
03:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Национальный банк считает, что гривня слабеет из-за панических настроений.

Национальный банк 19 марта на межбанке продал 200 млн долл. США, чтобы сгладить чрезмерные колебания курса и подчеркнул, что гривня слабеет в первую очередь из-за панических настроений.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

"Сегодня Национальный банк продал 200 млн долл. США, чтобы сгладить чрезмерные колебания курса. Мы, как и раньше, не фиксируем курс. В стране гибкое курсообразование. Но наша цель – чтобы не было резких колебаний курса. Гривня слабеет в первую очередь из-психологического фактора панических настроений",- говорится в сообщении.

В Нацбанке отметили, что спрос на валюту больше, чем предложение. Причина – ухудшение настроений участников рынка (в частности, украинских компаний и населения) из-за коронавируса.

Из-за коронавируса около 25 миллионов человек могут стать безработными

В то же время, в НБУ заверили, что у регулятора достаточно резервов, чтобы сглаживать резкие колебания курса.

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НБУ, Доллар, Нацбанк, Валюта, Банк, Деньги, Коронавирус, Гривня.
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