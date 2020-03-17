Гривня в крутом пике: Евро и доллар продолжают дорожать

Новости Бизнеса:В Украине котировки гривни на межбанковском валютном рынке заметно просели к доллару США.

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке во вторник, 17 марта, продолжили снижение и к полудню установились на уровне 27,07/27,09 грн/долл., что на 37 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

По информации дилера коммерческого банка, котировки гривни к евро установились на уровне 30,03/30,05 грн/евро, что на 38 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

По информации собеседника агентства, спрос на валюту по-прежнему превышает предложение, однако Национальный банк продолжает сглаживать чрезмерные колебания на рынке и сегодня продал порядка 100 млн долл.

Как сообщалось ранее, стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро вторника выросла до 27,90 гривни за доллар, стоимость евро - до 30,90 гривен.

В Национальном банке Украины уже заявили о нехватке наличной валюты в кассах банков из-за повышенного спроса населения на наличную валюту и задержек в доставке валюты в страну вследствие карантинных мер.

Вчера, 16 марта, Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 238 млн долл. США. На минувшей неделе НБУ потратил на поддержку гривни 981,6 млн долл.

По оценкам регулятора, повышенный спрос на валюту обусловлен ухудшением настроений участников рынка из-за распространения в мире коронавируса.

Официальный курс гривни к доллару США на 17 марта составляет 26,52 грн/долл., к евро - 29,52 грн/евро.