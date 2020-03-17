Цены на нефть выросли после значительного обвала на фоне пандемии

Новости Бизнеса:На рынке цены на нефть поднялись более чем на 2%, после обвала на фоне коронавируса.

Цены на нефть Brent выросла более чем на 2% во вторник после обвала на фоне пандемии коронавируса и ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией, однако на рынке по-прежнему сохраняются опасения по поводу рецессии в США.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Нефть марки Brent выросла в цене на 2,2% до $30,71 за баррель, а WTI - на 4,32% до $29,94.

"Вероятно, рынок поддержали охотники за активами, что просели", - сказал Стивен Иннес, главный стратег-аналитик рынка в AxiCorp.

США сообщили, что воспользуются низкими ценами на нефть для пополнения стратегического запаса, другие страны и компании планируют аналогичные меры, чтобы заполнить свои хранилища.

"Но эти хранилища быстро заполняются. Если резервуар заполнится, что приведет к снижению спроса, цены на нефть обязательно упадут снова, и тогда мировым рынкам придется надеяться, что спор между Саудовской Аравией и Россией будет решен до того, как мы достигнем точки невозврата ", - сказал Иннес.

По состоянию на 09:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 30,96 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 29,66 доллара за баррель, что на 39 центов выше уровня закрытия торгов ($30,05).